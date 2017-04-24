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Депутаты выйдут в ижевские дворы

24 апреля
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Imgs 1490687311 Депутаты выйдут в ижевские дворы

27 апреля депутат Госдумы РФ Алексей Загребин вместе с региональным координатором партийного проекта «Городская среда» Олегом Гариным поедут во двор, жильцы которого подали заявку для участия в проекте «Городская среда».

Депутаты встретятся с местными жителями и обсудят предстоящий проект благоустройства двора.

Как сообщает пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия», встречи пройдут во дворах домов № 2, 4, 8, 10, 12 по улице Дзержинского и на Бульваре Гоголя. Начало - в 16 часов.

Напомним, что дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой территории и наиболее посещаемых муниципальных территорий должны быть утверждены до 1 июня. Сами работы по программе 2017 года запланированы на период с конца мая по 1 сентября.

Всего на благоустройство дворов в России в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда» выделены 20 млрд.рублей. С этого года заработают еще три новых партийных проекта: «Парки малых городов», «Местный дом культуры» и «Театры малых городов».

Фото: izhlife.ru

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