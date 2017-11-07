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Депутаты внесли изменения в бюджет республики на 2017 год

6 ноября
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В первую очередь, изменения связаны с необходимостью выполнения условий соглашения между правительством Удмуртии и Минфином РФ по предоставленному региону бюджетному кредиту

%d0%b5%d0%b2%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b2 Депутаты внесли изменения в бюджет республики на 2017 год

Жить по средствам

На четвертом заседании первой сессии Государственного Совета депутаты приняли закон, вносящий изменения в бюджет республики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

– В первую очередь, изменения связаны с необходимостью выполнения условий соглашения между Правительством Удмуртии и Министерством финансов РФ по предоставленному региону бюджетному кредиту, - пояснил и.о. министра финансов республики Станислав Евдокимов. - По условиям соглашения на 1 января 2018 года госдолг республики не должен превышать 95 процентов налоговых и неналоговых доходов, а объем рыночных заимствований - 60 процентов. Поэтому размер госдолга в 52,369 миллиарда рублей сокращен на 2,529 миллиарда рублей. С учетом этих изменений его предельный размер составит 49,084 миллиарда, что соответствует условиям соглашения с профильным федеральным ведомством.

Кроме того, законом учтены целевые поступления из федерального бюджета по отдельным направлениям, в том числе субсидии на реализацию федеральных целевых программ, софинансирование капитальных вложений, реализацию региональных программ развития агропромышленного комплекса, а также межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности.

Расходная часть бюджета увеличена на 1,8 миллиарда рублей. Это необходимо для выполнения «майских» указов Президента России о повышении заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в связи с ростом МРОТ с 1 июля и увеличением среднемесячного дохода от трудовой деятельности.

1 миллиард 70 миллионов рублей из этой суммы предусмотрены на создание резерва для уплаты налога на имущество государственных и муниципальных учреждений.

200 миллионов рублей поступят в виде дотаций в бюджеты муниципальных образований, в том числе на обеспечение выплаты в полном объеме заработной платы.

18 миллионов направят на организацию работы системы МФЦ, которые передаются с муниципального на региональный уровень.

Еще 6,5 миллиона предусмотрены на погашение задолженности перед ДОСААФ за выполнение работ по реконструкции здания «Республиканский центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе в Ленинском районе г. Ижевска».

5,6 миллиона рублей — на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям в связи с увеличением их числа.

Для выполнения условий федерального соглашения и всех необходимых обязательств законом сокращаются бюджетные расходы по ряду направлений. В частности, речь идет, прежде всего, о неиспользованных резервах по государственным обязательствам, нераспределенных остатках средств по субвенциям и дотациям.

На 1 миллиард 215,4 миллиона рублей сокращены бюджетные ассигнования, выделяемые министерствам и ведомствам республики. В первую очередь, это недоведенные лимиты бюджетных обязательств и сэкономленные по различным направлениям средства.

Кроме того, расходная часть сокращена на 996 миллионов рублей, сэкономленных на обслуживании государственного долга в связи с замещением коммерческих заимствований бюджетными кредитами.

Цифра

С учетом изменений основные показатели бюджета УР на 2017 год:

- общий объем доходов 64 670 миллионов 9,3 тысячи рублей,

- общий объем расходов - 66 934 миллиона 425,3 тысячи рублей.

Дефицит 2 264 416 тысяч рублей, или 4,3 процента к собственным доходам.

Председатель Государственного Совета Алексей ПРАСОЛОВ подчеркнул, что результатом сегодняшней бюджетной политики является ощутимое сокращение дефицита республиканского бюджета.

– В прошлом году мы шли с дефицитом бюджета в пять миллиардов. Сегодняшний дефицит снижен до 2,2 миллиарда. Это, безусловно, экономия, и она не во вред и не вразрез с социальными вопросами. Это даст нам возможность более спокойно разговаривать с российским правительством. Мы тем самым планируем получить дотации, а также уйти от коммерческих кредитов, перейти на бюджетное кредитование, что принесет большие плюсы, - прокомментировал спикер республиканского парламента. Самое главное, отметил он, сокращение бюджета не отразится на жизни людей.

Денис АНИЩУК, депутат Государственного Совета УР, генеральный директор АО «Чепецкий механический завод»:

– Решение о сокращении расходной части, по понятным причинам, непопулярное и далось непросто. Но есть соглашение с Российской Федерацией о реструктуризации госдолга, о замене коммерческих кредитов бюджетными. Это облегчит финансовое бремя на регион, позволит участвовать в федеральных программах, привлекать средства. Но сначала - обязательства. Сократить госдолг - значит, сократить расходы на 3,5 млрд. рублей.

Статьи экономии отраслевые министерства предлагали сами. Минфин заверил, что оптимизация коснулась расходов на торги и того, что можно перенести на следующий год. А зарплаты бюджетникам выплатят по «дорожной карте».

Согласен с тем, что сказал на сессии Александр Бречалов, - надо развивать бизнес и учиться жить по средствам, а это действительно средствам, а это действительно проверка всей команды на эффективность.

Вера БАЖЕНОВА

На фото: И.о. министра финансов республики Станислав ЕВДОКИМОВ

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