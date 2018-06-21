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Депутаты утвердили новую дату конкурса по выбору Главы Ижевска

21 июня
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10 августа - новая дата заседания конкурсной комиссии по выбору Главы города. Эту дату депутаты утвердили на очередной двадцать пятой сессии Городской думы Ижевска. Это отсроченное время даст возможность кандидатам представить свои программы по развитию города депутатам Гордумы Ижевска и жителям.

Img 7176 21 06 18 10 54 Депутаты утвердили новую дату конкурса по выбору Главы Ижевска

На сегодня кандидатов на должность мэра 13. Однако не все заявились на конкурс, чтобы занять кресло Главы города. Некоторые используют это как возможность заявить о себе, повысить узнаваемость.

Руководитель Администрации Главы и Правительства УР Сергей Смирнов не исключает, что приём заявлений от кандидатов может быть продлён и их число теоретически может увеличиться.

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