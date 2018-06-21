На сегодня кандидатов на должность мэра 13. Однако не все заявились на конкурс, чтобы занять кресло Главы города. Некоторые используют это как возможность заявить о себе, повысить узнаваемость.
Руководитель Администрации Главы и Правительства УР Сергей Смирнов не исключает, что приём заявлений от кандидатов может быть продлён и их число теоретически может увеличиться.
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