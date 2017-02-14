Александр Соловьев и Наталья Антипина посетили жилой микрорайон «Столичный» города Ижевска и приняли ...

21-22 января в Москве состоялся XVI отчетно-выборный съезд партии «Единая Россия», в котором участвов...

Обращения граждан в этот раз касались ремонта дорог, пенсий и льгот, отсутствия общественного транспо...