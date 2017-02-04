31 января депутаты Госдумы РФ Андрей Исаев, Валерий Бузилов и Алексей Загребин рассказали о законопроектах, которые рассматриваются и принимаются в высшем законодательном органе страны.
Законы разные, законы важные
– Все законопроекты, которые мы вносили, политически принципиальны и значимы, даже те, которые рекомендованы к отклонению, нами обсуждались честно, - отметил первый Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
Депутат рассказал о нескольких законодательных решениях, одобренных Госдумой. Среди них - поправки в Бюджетный кодекс, которые будут защищать бюджеты регионов при получении федеральных дотаций. Если раньше за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий получения поддержки дотирование региона прекращалось, то сегодня эту норму устранят.
Также народные избранники одобрили в первом чтении предложенные «КПРФ» изменения в закон о приватизации государственного имущества. Законопроект ограничивает участие в приватизации офшорных компаний и полностью запрещает участвовать в ней предприятиям, связанным с оборонно-промышленным комплексом. По словам Андрея Исаева, резонансным стал закон о декриминализации семейных побоев.
При этом в законе речь идет не о смягчении наказания за семейное насилие, а о том, чтобы насилие в любом виде наказывалось одинаково. Теперь в соответствии с поправками первый случай семейной ссоры с применением силы будет наказываться как административное правонарушение. Если человек будет повторно привлекаться за подобное правонарушение, наказание ему будет грозить по Уголовному кодексу.
Отдельная проблема возникла с законопроектом о детях войны. По словам парламентария, законопроекты, предложенные депутатами других фракций, были отклонены по нескольким причинам. Во-первых, они ставили детей войны по уровню выше тружеников тыла. Во-вторых, эта категория определяется очень произвольно. Она не учитывала ни то, где находились эти люди во время войны, ни их нынешнее материальное положение. В-третьих, с признанием детей войны на федеральном уровне пришлось бы выплачивать эти деньги и тем, кто до распада жил в Советском Союзе.
Под контролем
Валерий Бузилов рассказал о том, что пройдут межбюджетные слушания, где рассмотрят налоговый и таможенный кодекс. По их итогам возможно принятие нового бюджетного кодекса. Также депутат подчеркнул, что в этом году Удмуртия из федерального бюджета получит на 3 миллиарда больше, чем в 2016 году.
Важным принятым вопросом, стало расширение полномочий счетной палаты - теперь под ее контролем находится внебюджетный фонд.
Депутат Алексей Загребин рассказал о том, как обстоят дела в сфере образования. Он сообщил, что объединение школ в Устиновском районе Ижевска приостановлено. Также под депутатским контролем находится и школа в микрорайоне Столичный.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл может приехать в Ижевск на открытие храма Иверской иконы Божьей матери. Об этом журналистам рассказал депутат Госдумы Валерий Бузилов.
– Мы сделали предложение приехать патриарху в Удмуртию, что было воспринято положительно. Сейчас в храме идут работы по благоустройству. По словам Валерия Бузилова, его открытие запланировано на следующий год. Малое освящение храма состоится 12 февраля.
Фото: udmurt.er.ru
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