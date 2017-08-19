Летом участились обращения граждан в приемную Государственного Совета Удмуртии по поводу повышения цен на лекарственные препараты, в том числе входящие в список жизненно необходимых. Чтобы разобраться в ситуации, депутаты Госсовета провели рейд по аптекам Ижевска.
Рейд возглавила первый заместитель Председателя Государственного Совета, руководитель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике, фракция «Единая Россия», Светлана Кривилева. Также в мероприятии приняли участие депутат Государственного Совета Владимир Нельзин, начальник Управления по лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности при Правительстве Удмуртской Республики Владимир Иванцов, члены Молодежного парламента, представители общественных организаций.
По словам Светланы Кривилевой, оставить без внимания жалобы горожан на возможное подорожание жизненно важных лекарств она и ее коллеги не могли: этот вопрос депутаты держат на контроле постоянно.
Первым пунктом рейда выбрали аптеку на улице Ворошилова, работающую на оживленной, многолюдной территории: рядом с транспортной остановкой и кварталом популярных магазинов. Посетителей здесь всегда много. Сначала депутаты выслушали мнение местных жителей - постоянных посетителей аптеки. Те заявили, что за последнее время цены на многие лекарственные препараты здесь выросли – по их словам, подорожал даже необходимый больным диабетом препарат диабетон, входящий в список ЖНВЛП. Светлана Кривилева обратилась за комментарием к заведующей аптекой Елене Елистратовой и поинтересовалась, насколько стоимость диабетона и других препаратов из списка жизненно необходимых отличается от максимально допустимой. Было выяснено, что некоторые препараты действительно незначительно выросли в цене, но их нынешняя стоимость все равно существенно ниже предельной планки, установленной государством. Например, уже упомянутый диабетон сейчас стоит в аптеке на ул. Ворошилова, 347 рублей, а согласно утвержденному на федеральном уровне списку препаратов ЖНВЛП его стоимость не может превышать 362 рублей. Чтобы не увеличивать нагрузку на кошельки пациентов, среди которых немало людей с невысоким достатком, аптека решила не поднимать цену до максимально возможной. Елена Елистратова прокомментировала:
– Есть две категории лекарств. Цены на одну из них, ЖНВЛП, регулируются государством, цены на другую не регулируются – их формируют спрос и рынок. На первую категорию мы не можем поднять цену выше установленной законом – компьютерная программа не позволит нам продать препарат дороже, чем одобрено правительством. Но это не значит, что мы устанавливаем цены на ЖНВЛП, вплотную приближая их к максимально возможной отметке: на большинство препаратов из списка ЖНВЛП наши цены ниже, чем позволяет закон.
На вопрос Светланы Кривилевой, получают ли покупатели в аптеке исчерпывающую информацию о более доступных по цене аналогах фирменных дорогих препаратов, Елена Елистратова ответила, что сотрудники аптеки всегда рассказывают людям об аналогах дорогих лекарств, помогают подобрать действенный препарат с учетом картины заболевания и финансовых возможностей пациента. Светлана Кривилева подчеркнула, что многие из аналогов дорогих препаратов производятся в России и уже подтвердили свою эффективность:
– У них такой же состав, как у препаратов известных западных торговых марок, они так же помогают пациентам, и при этом не приходится переплачивать за бренд.
Затем депутаты посетили аптеку, которая находится на территории городской поликлиники № 5. Здесь они так же получили подтверждение тому, что в летние месяцы не произошло скачкообразного роста цен. Заведующая аптекой Татьяна Ложкина объяснила, что колебания цен связаны не с сезоном, а с внешними факторами – ростом курса валюты, по которой происходит закупка импортных препаратов, или изменением отпускной цены компаний-фармакологических гигантов. Цены на лекарственные препараты из списка ЖНВЛП здесь оказались еще ниже, чем в первой аптеке.
По итогам проверки было установлено, что существенного повышения цен на лекарства нет, тем более нельзя говорить о резком «летнем» росте цен на жизненно важные и социально значимые препараты. Ни одна из проинспектированных аптек не продает их дороже, чем это установлено законом.
Начальник Управления по лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности при Правительстве Удмуртской Республики Владимир Иванцов считает, что результат рейда показателен. Его ведомство осуществляет постоянный контроль за ценами на препараты, которые входят в список жизненно необходимых, в этом году уже были проверены 30 аптечных организаций, и только в двух организациях выявлено нарушение установленных надбавок – им были выписаны штрафы. За 2016 год превышения цен не было установлено.
Светлана Кривилева подчеркнула также, что в Удмуртии купить лекарственные препараты из списка ЖНВЛП значительно легче, чем во многих других регионах страны: республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе по количеству торговых наименований лекарственных препаратов, представленных в аптеках.
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) утверждается Правительством Российской Федерации ежегодно – он регулярно пополняется новыми лекарственными препаратами и соответствует актуальному состоянию фармакологических новинок. В 2017 году в перечень ЖНВЛП вошли 646 препаратов. С полным списком препаратов и их установленной максимальной стоимостью можно познакомиться в любой аптеке в электронном или бумажном виде.
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