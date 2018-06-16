Сегодня, 30 мая, состоялась первая сессия Молодежного парламента четвёртого созыва при Государственно...

Турчак подчеркнул готовность Партии развиваться в соответствии с запросами граждан....

В рамках партпроекта будет осуществляться мониторинг состояния окружающей среды в регионах, отметил А...