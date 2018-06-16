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Депутаты Госсовета в Норье

16 июня
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Вчера, 15 июня члены Президиума Государственного Совета Удмуртии провели рабочее совещание в муниципальном образовании «Норьинское» Малопургинского района.

Img 7452 (50) Депутаты Госсовета в Норье

Поводом совещание стало обращение жителей поселения в общественную приёмную Президента России о необходимости реконструкции врачебной амбулатории в селе Норья. Обращение принял председатель Госсовета Алексей Прасолов, проводивший в тот день приём граждан, от главы поселения Николая Зайцева.

Члены Президиума Госсовета посетили лечебное учреждение, бывшую участковую больницу, встретились с персоналом. Во встрече участвовали министр здравоохранения Удмуртии Игорь Титов и главный врач Малопургинской районной больницы Наталья Зямаева. По словам Николая Зайцева, деревянному зданию больницы более 150 лет. Оно не пригодно к эксплуатации. К тому же есть большая проблема с кадрами. В больнице нет врача общей практики, поскольку даже по программе «сельский доктор» не удаётся найти желающих. Заместитель Председателя Госсовета Надежда Михайлова пояснила, что по количеству жителей поселения здесь, согласно существующим на сегодня правилам полагается фельдшерско-акушерский пункт, к тому же помещение существующей больницы используется лишь на половину, и расходы на его содержание слишком велики.

В результате обсуждения было принято решение приложить силы для решения вопроса строительство ФАПа, при этом все ставки медицинских работников включая докторов, будут сохранены. Что касается поиска врача общей практики, то Алексей Прасолов предложил жителям поселения к нему подключиться.

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Автор статьи

Игорь ЗУЕВ Все материалы этого автора

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