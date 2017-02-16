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Депутаты Госсовета Удмуртии сыграют в хоккей с народными избранниками из Чувашии и Пермского края

16 февраля
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Img 0961 Депутаты Госсовета Удмуртии сыграют в хоккей с народными избранниками из Чувашии и Пермского края

Депутаты Государственного Совета вместе со своими коллегами из Ижевской городской думы продолжают еженедельные вечерние тренировки по хоккею. Народным избранникам предстоит встреча с командами законодателей из других регионов.

По словам спикера республиканского парламента Владимира Невоструева уже есть предварительные договоренности с двумя регионами.

«Договорились с Чувашией. В ближайшее время обговорим время и место проведения, и вначале марта состоится матч с командой Чувашии. Там Глава республики играет, Председатель заксобрания играет, также депутаты, члены правительства. Вот такая встреча в ближайшее время будет. Также есть договорённость с соседями, Пермским краем. И я думаю, такие встречи мы будем проводить регулярно», - приводит слова Владимира Невоструева пресс-служба Госсовета Удмуртии.

17 февраля команда депутатов сыграет с командой студенческих отрядов Удмуртии. Матч состоится в ледовом дворце «Ижсталь».

Фото: udmgossovet.ru

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