Депутаты Государственного Совета вместе со своими коллегами из Ижевской городской думы продолжают еженедельные вечерние тренировки по хоккею. Народным избранникам предстоит встреча с командами законодателей из других регионов.
По словам спикера республиканского парламента Владимира Невоструева уже есть предварительные договоренности с двумя регионами.
«Договорились с Чувашией. В ближайшее время обговорим время и место проведения, и вначале марта состоится матч с командой Чувашии. Там Глава республики играет, Председатель заксобрания играет, также депутаты, члены правительства. Вот такая встреча в ближайшее время будет. Также есть договорённость с соседями, Пермским краем. И я думаю, такие встречи мы будем проводить регулярно», - приводит слова Владимира Невоструева пресс-служба Госсовета Удмуртии.
17 февраля команда депутатов сыграет с командой студенческих отрядов Удмуртии. Матч состоится в ледовом дворце «Ижсталь».
Фото: udmgossovet.ru
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