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Депутаты Госсовета Удмуртии собрали 400 тысяч рублей для помощи пострадавшим семьям при обрушении дома в Ижевске

10 ноября
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5e3eed31757c5b438ce075ec7d4e174f Депутаты Госсовета Удмуртии собрали 400 тысяч рублей для помощи пострадавшим семьям при обрушении дома в Ижевске

По инициативе Председателя Государственного Совета Удмуртии Алексея Прасолова в парламенте республики организован сбор средств для помощи семьям, пострадавшим при обрушении дома в Ижевске, сообщает пресс-служба Госсовета.

Практически все депутаты откликнулись на боль людей, которые в одночасье потеряли родных и остались без крова. Ни один сотрудник Аппарата Государственного Совета не остался равнодушным, каждый внёс посильный вклад. В итоге в течение дня удалось собрать около 400 тысяч рублей, в том числе 100 тысяч рублей пожертвовал член Совета Федерации Юрий Фёдоров. Все деньги сегодня вечером перечислены в фонд поддержки местных инициатив «Сообщество», который занимается сбором средств для помощи пострадавшим семьям. Кроме того, многие депутаты Государственного Совета изъявили желание оказать адресную помощь семьям, оставшимся без жилья.

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