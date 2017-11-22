По инициативе Председателя Государственного Совета Удмуртии Алексея Прасолова в парламенте республики организован сбор средств для помощи семьям, пострадавшим при обрушении дома в Ижевске, сообщает пресс-служба Госсовета.
Практически все депутаты откликнулись на боль людей, которые в одночасье потеряли родных и остались без крова. Ни один сотрудник Аппарата Государственного Совета не остался равнодушным, каждый внёс посильный вклад. В итоге в течение дня удалось собрать около 400 тысяч рублей, в том числе 100 тысяч рублей пожертвовал член Совета Федерации Юрий Фёдоров. Все деньги сегодня вечером перечислены в фонд поддержки местных инициатив «Сообщество», который занимается сбором средств для помощи пострадавшим семьям. Кроме того, многие депутаты Государственного Совета изъявили желание оказать адресную помощь семьям, оставшимся без жилья.
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