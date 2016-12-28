Главная » Депутаты Госсовета Удмуртии провели товарищеский матч по хоккею

Депутаты Госсовета Удмуртии провели товарищеский матч по хоккею

28 декабря
0
Img 8333 Депутаты Госсовета Удмуртии провели товарищеский матч по хоккею

Депутаты Госсовета Удмуртии вместе со своими коллегами из Городской думы Ижевска встретились в товарищеском хоккейном матче с командой АО "Белкамнефть". На лёд вышел и Председатель Госсовета Владимир Невоструев. Игра состоялась 27 декабря в ледовом дворце "Молодёжный", сообщает пресс-служба регионального парламента.

Играли три периода по 10 минут. В первые же минуты встречи вперёд вышла команда "Белкамнефти", забросив подряд две шайбы в ворота соперника. Но за три периода команда народных избранников наверстала упущенное и в упорной борьбе выиграла со счётом 5:3. Несколько раз отличился игравший в команде депутатов генеральный директор АО "Белкамнефть" Юрий Федоров.

Для парламентариев эта товарищеская встреча стала первой тренировкой в рамках подготовки к хоккейному турниру среди депутатов. Он пройдёт в начале 2017 года. Дата пока не определена.

Напомним, с инициативой проведения хоккейного турнира выступили депутаты фракции "Единая Россия" в Государственном Совете УР. Идея

Председатель Государственного Совета Владимир Невоструев в интервью журналистам тогда отметил, что "депутатам не слабо сыграть в хоккей" и даже выразил готовность выйти на лёд в качестве нападающего. Своё слово он сдержал, в товарищеском матче играл в нападении.

Фото: пресс-служба Госсовета УР

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо