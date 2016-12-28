Депутаты Госсовета Удмуртии вместе со своими коллегами из Городской думы Ижевска встретились в товарищеском хоккейном матче с командой АО "Белкамнефть". На лёд вышел и Председатель Госсовета Владимир Невоструев. Игра состоялась 27 декабря в ледовом дворце "Молодёжный", сообщает пресс-служба регионального парламента.
Играли три периода по 10 минут. В первые же минуты встречи вперёд вышла команда "Белкамнефти", забросив подряд две шайбы в ворота соперника. Но за три периода команда народных избранников наверстала упущенное и в упорной борьбе выиграла со счётом 5:3. Несколько раз отличился игравший в команде депутатов генеральный директор АО "Белкамнефть" Юрий Федоров.
Для парламентариев эта товарищеская встреча стала первой тренировкой в рамках подготовки к хоккейному турниру среди депутатов. Он пройдёт в начале 2017 года. Дата пока не определена.
Напомним, с инициативой проведения хоккейного турнира выступили депутаты фракции "Единая Россия" в Государственном Совете УР. Идея
Председатель Государственного Совета Владимир Невоструев в интервью журналистам тогда отметил, что "депутатам не слабо сыграть в хоккей" и даже выразил готовность выйти на лёд в качестве нападающего. Своё слово он сдержал, в товарищеском матче играл в нападении.
Фото: пресс-служба Госсовета УР
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