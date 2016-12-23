Депутаты Госсовета Удмуртии приняли участие в традиционных предновогодних лыжных гонках. Соревнования прошли на лыжной базе в селе Юкаменское в среду, 21 декабря. В масс-старте приняли участие не только жители Юкаменского района, приехали лыжники и с Ярского, Красногорского и Глазовского районов, сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии.
На старт вышел и спикер республиканского парламента Владимир Невоструев. Это по его инициативе появилась традиция проводить предновогодние лыжные состязания.
Всего на масс-старт вышло около 150 спортсменов четырех возрастных категорий. Маршруты были на 1300, 2600, 3900 и 5200 метров. В VIP-забеге на 1,3 километра вместе с Председателем Государственного Совета приняли участие депутаты республиканского парламента, районных советов, руководители Ярского и Юкаменского районов.
Владимир Невоструев поделился своими впечатлениями после финиша: «Трасса олимпийская, можно сказать. Подъем крутой, а спуск ещё более менее. У нас очень хорошая, добрая традиция. После того как прошли сельские игры в Юкаменском была построена хорошая лыжная база, освещенная трасса и здесь постоянно аншлаг - много детей тренируется, взрослые приходят после работы. И завели такую традицию проводить соревнования 45-го избирательного округа. Сегодня здесь не только юкаменцы - приехали с Ярского, Красногорского, Глазовского районов, коллеги мои депутаты Государственного Совета участвуют. Очень хорошие впечатления. А 5 января будут проходить рождественские гонки. Это тоже хорошая добрая традиция ещё раз показать бодрость духа, силы и получить заряд оптимизма», - рассказал Владимир Невоструев.
«Великолепная погода, после вчерашнего мороза немножко было страшновато, тем не менее, погода смилостивилась, - рассказал депутат Госсовета Юрий Фёдоров. - Во вторых, великолепная трасса, в третьих – хорошее настроение, прекрасная команда, и вообще это прекрасное событие спортивное, это хороший пример для подрастающего поколения. Смотрите, сколько людей участвует, несмотря на погодные условия, на вечернее время. Просто фантастика!» - отметил депутат.
Фото: пресс-служба Госсовета УР
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