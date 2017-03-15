В четверг, 16 марта, депутаты Госсовета Удмуртии во главе с Председателем Владимиром Невоструевым проведут рабочий день в Чувашии.
Цель визита парламентской делегации Удмуртии - обмен опытом законотворческой работы, обсуждение актуальных тем регионального развития, реализации отраслевых проектов и программ, двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Госсовета УР.
В рамках рабочего визита в Чувашской Республике запланирована рабочая встреча с Главой региона Михаилом Игнатьевым. Кроме того, руководители законодательных органов Удмуртии и Чувашии подпишут Соглашение о межпарламентском сотрудничестве.
В ходе пребывания в Чебоксарах парламентарии Удмуртии подробно ознакомятся с работой ряда профильных отраслей. Предусмотрено посещение объектов строительного блока, пищевой промышленности, спортивных объектов.
В завершении визита депутаты Госсовета Удмуртии и их коллеги из Госсовета Чувашской Республики проведут товарищеский матч по хоккею.
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