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Депутаты Госсовета Удмуртии посетят с рабочим визитом Чувашию

15 марта
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Post 167780 1364137373 thumb Депутаты Госсовета Удмуртии посетят с рабочим визитом Чувашию

В четверг, 16 марта, депутаты Госсовета Удмуртии во главе с Председателем Владимиром Невоструевым проведут рабочий день в Чувашии.

Цель визита парламентской делегации Удмуртии - обмен опытом законотворческой работы, обсуждение актуальных тем регионального развития, реализации отраслевых проектов и программ, двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Госсовета УР.

В рамках рабочего визита в Чувашской Республике запланирована рабочая встреча с Главой региона Михаилом Игнатьевым. Кроме того, руководители законодательных органов Удмуртии и Чувашии подпишут Соглашение о межпарламентском сотрудничестве.

В ходе пребывания в Чебоксарах парламентарии Удмуртии подробно ознакомятся с работой ряда профильных отраслей. Предусмотрено посещение объектов строительного блока, пищевой промышленности, спортивных объектов.

В завершении визита депутаты Госсовета Удмуртии и их коллеги из Госсовета Чувашской Республики проведут товарищеский матч по хоккею.

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