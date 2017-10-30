Во вторник, 31 октября, на четвертом заседании сессии Государственного Совета Удмуртской Республики депутаты рассмотрят изменения в республиканский бюджет 2017 года и плановый период 2018 и 2019 годов.
Предварительно этот законопроект был обсужден на заседании постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам под председательством Юрия Тюрина.
С докладом о законопроекте выступил исполняющий обязанности министра финансов Станислав Евдокимов. Он сообщил об особенностях исполнения бюджета республики текущего года в течение лета: на 1 августа дефицит бюджета составлял 5150 млн. рублей.
Впрочем, в результате проведенной правительством работы удалось сократить дефицит и на конец сентября он составил 2644 млн. рублей.
То есть имеющийся сегодня госдолг в размере 52369 миллионов рублей необходимо сократить на 2,5 миллиарда.
Доходную и расходную части бюджета республики за счет целевых поступлений предлагается увеличить на сумму 736 млн. 117,1 тыс. рублей.
Проектом закона предлагается сократить бюджетные расходы по ряду направлений. В частности, неиспользованные резервы по государственным обязательствам, нераспределенные остатки средств по субвенциям и дотациям, а также 996 миллионов сэкономленных средств на обслуживание государственного долга в связи с замещением коммерческих заимствований бюджетными кредитами.
Наибольшие возражения депутатов были вызваны предложениями сокращения по ряду министерств и ведомств. Всего они составят согласно проекту 1,2 миллиарда рублей. Однако, исполняющий обязанности руководителя Минфина республики пояснил, что принятию решения о сокращении финансирования того или иного направления предшествовала аналитическая работа со стороны как Минфина, так и самих ведомств.
С учетом вносимых изменений основные показатели бюджета Удмуртской Республики на 2017 год прогнозируются в следующих размерах: общий объем доходов 64 670 009,3 тыс. рублей, общий объем расходов - 66 934 425,3 тыс. рублей. Размер дефицита составит 2 264 416 тыс. рублей, или 4,3 процента к собственным доходам.
Присутствующие на заседании руководители региональных ведомств отметили, что сокращение бюджета – необходимый шаг для продолжения сотрудничества с Минфином России и получения федеральной поддержки. Главное, подчеркнули члены правительства, сокращение не спровоцирует ухудшения в оказании услуг населению.
– Экономить придется на всем, но одна из главных задач – это выполнение «майских указов» Президента России по выплате заработной платы… Несмотря на те трудности, с которыми мы сталкиваемся, указы президента будут выполнены, - сказал председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Юрий Тюрин.
Фото: udmgossovet.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.