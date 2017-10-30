Как этот переход поможет решить городские проблемы, полпред президента в Приволжском федеральном окру...

В Москве состоялась встреча председателя Совета Федерации России с главой Удмуртской Республики...

Будут организованы консультации юристов для детей-сирот и для членов приемных семей...