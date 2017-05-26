Форум по формированию здорового образа жизни сегодня был организован для жителей микрорайона «Старки» Устиновского района Ижевска. Это уже шестнадцатый форум здоровья, инициированный постоянной комиссией Госсовета по здравоохранению, демографической и семейной политике и депутатской фракцией «Единая Россия», сообщает пресс-служба республиканского парламента.
В микрорайоне «Старки» площадкой мероприятия стала основная общеобразовательная школа № 94. Здесь для всех желающих проверить свое здоровье были организованы консультационно-диагностические пункты, прием в которых вели профильные специалисты учреждений здравоохранения республики: терапевт, кардиолог, нарколог, онколог, офтальмолог, эндокринолог, стоматолог и дерматолог. Кроме того, у здания школы в передвижном диагностическом центре можно было пройти ультразвуковое исследование и рентген.
Для жителей отдаленного микрорайона форум – уникальная возможность проверить состояние своего здоровья, выявить факторы риска, чтобы предупредить заболевания. В «Старках» нет стационарной больницы, только фельдшерско-акушерский пункт, поэтому, по словам жителей, организация форума здоровья и консультации узких специалистов – настоящий подарок населению.
Депутат Госсовета Владимир Нельзин отметил, что проведение такого масштабного мероприятия, направленного на сохранение здоровья людей, еще один шаг к тому, чтобы жители микрорайона, несмотря на его отдаленность, чувствовали себя комфортно. Он добавил, что работа по благоустройству «Старков» будет продолжаться.
По словам Первого заместителя Председателя Государственного Совета, руководителя постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Светланы Кривилевой, опыт организации форумов здоровья на территории республики позволяет высоко оценить их эффективность. «Такой доступности медицинской помощи, особенно специализированной, даже в городе у населения нет, а форум дает возможность, допустим, людям старшего поколения, малышам попасть на прием сразу к нескольким врачам… Здесь все специалисты находятся в одном месте, и очень часто мы выявляем патологию впервые, когда можно ее еще остановить», - прокомментировала вице-спикер республиканского парламента.
Светлана Кривилева рассказала, что часто на форумах здоровья удается выявить кризисные состояния здоровья, которые без квалифицированной помощи могут угрожать жизни человека: гипертонический криз, предынфарктное состояние. «В течение наших шестнадцати форумов мы во время ЭКГ у людей, которые хорошо себя чувствовали, диагностировали инфаркт миокарда, и они были направлены в клиники», - поделилась депутат.
Кроме того, отметила руководитель постоянной комиссии, немаловажными являются и вопросы профилактики и пропаганды здорового образа жизни. «Мы учим профилактике развития этих заболеваний, - подчеркнула Светлана Кривилева, - это возможность самому человеку понять, что он относится к группе риска». Она добавила, что традиционно в ходе форума проводится прием будущих первоклассников, чтобы родители заранее знали о состоянии их здоровья и учитывали это при подготовке к школе.
Сегодня же у участников форума была возможность принять участие в творческих и спортивных мастер-классах, прослушать лекции по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, поучаствовать в сдаче норм ГТО и тренировках по скандинавской ходьбе.
Фото: Пресс-служба Государственного Совета Удмуртской Республики
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