В апреле народные избранники рассмотрели целый ряд законов, касающихся интересов и защиты детей. В первом чтении приняли закон, направленный против деятельности организаций, которые провоцируют детей на суицид.
Депутат Госдумы Андрей Исаев уточнил, что, во-первых, установлен упрощенный порядок блокировки соответствующих сайтов. Во-вторых, усилится уголовная ответственность.
Депутат Алексей Загребин рассказал о законопроекте, который предполагает введение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот. По этому закону после окончания срока действия договора найма специализированного жилого помещения его можно будет передавать детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, не только по договору социального найма, но и бесплатно в собственность.
— Если он пройдет второе и третье чтение, это будет существенной помощью для тех молодых людей, которые вступают в самостоятельную жизнь.
Также в Госдуме в третьем чтении приняли законопроект об именах. Теперь детей нельзя называть цифрами, небуквенными обозначениями, бранным словами, должностями, титулами.
— Особые споры вызвала тема аббревиатур и сокращений, - уточнил Андрей Исаев. - От того, чтобы их запрещать, отказались. Поскольку многие аббревиатуры уже превратились в самостоятельные имена, вошли в нашу культуру и язык. Никто не придает им первоначального значения. Если запрещать их, то придется запретить, например, такое популярное имя как Владимир, которое образовалось от сокращения словосочетания «владеть миром».
Депутаты дополнили законопроект правом родителей называть детей двойными фамилиями, в том случае если родители носят разные фамилии. Но фамилия должна состоять не более чем из двух слов
Фото: stek-group.com
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.