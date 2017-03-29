В рамках региональной недели депутаты Госдумы России 28 марта встретились с коллегами из районных Советов Удмуртии. Андрей Исаев, Алексей Загребин и Валерий Бузилов рассказали о наиболее важных моментах в работе федерального парламента, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».
Андрей Исаев ознакомил руководителей районных Советов с новыми инициативами депутатов Госдумы. Он рассказал о законопроектах, направленных на укрепление правопорядка и законности. Депутат также ответил и на вопросы коллег. В частности, он обещал взять на проработку вопрос, касающийся материального обеспечения системы здравоохранения на сельских территориях.
Обращаясь к представителям районов, Алексей Загребин попросил готовить обращения к федеральным министрам по волнующим местные власти вопросам. Алексей Егорович отметил, что работа с территориями республики идет в достаточно плотном режиме.
– Берем курс на дальнейшее движение в наши районы, - добавил он.
Фото: udmurt.er.ru
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