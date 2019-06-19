Лекарства
В Закон о государственном регулировании цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты внесены изменения. Сегодня в зоне государственного регулирования находится стоимость на более чем 800 важнейших препаратов. В законе теперь установлен критерий, по которому антимонопольная служба имеет право требовать у продавца снижения цены, в случае если за пределами Российской Федерации упала цена на аналогичный препарат.
Единый реестр лишённых родительских прав
Также депутаты Госдумы приняли ряд федеральных законов, связанных с защитой прав детей и их интересов. Так, если раньше пособия на детей можно было получить только по месту прописки, то сейчас это можно сделать по месту фактической регистрации.
Также решено создать федеральный реестр лиц, лишённых родительских прав. Это позволит вести централизованный учёт таких граждан на всей территории страны, чтобы они гарантировано не могли осуществлять педагогическую деятельность, усыновлять или брать детей под опеку. Такой реестр исключит возможность недобросовестным гражданам, лишённым родительских прав, становиться опекунами и попечителями, чтобы получать предусмотренные на это государственные средства.
Хостелы
Депутаты Госдумы также добились решения о запрете размещения хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. Закон вступит в силу с 1 октября этого года. Чтобы продолжать работу, владельцы хостелов должны перевести его в разряд нежилого помещения, то есть организовать отдельный вход, соблюдение правил пожарной и санитарной безопасности, шумоизоляцию и самое главное – получить согласие жильцов многоквартирного дома.
Закон о закупках совершенствуется
Много и давно ведутся споры о Федеральном законе № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», принятого в целях борьбы с коррупцией и предусматривающего заявление меньшей цены для того, чтобы выиграть конкурс. При этом низкая цена далеко не всегда означает качество и безопасность поставляемых товаров и услуг. Поэтому в настоящее время идёт активная работа по совершенствованию этого законодательного акта. По словам Андрея Исаева, одним из действенных решений может стать ограниченное участие. Например, теперь конкурс при закупке путёвок в детские оздоровительные лагеря будет проводиться только среди организаций, соответствующих определённым критериям, чтобы гарантировать безопасность детей, качественное оздоровление и воспитательную работу. Медицинским учреждениям разрешено без конкурса покупать лекарственные средства до 1 миллиона рублей. Это исключит ситуации, когда для срочного больного лекарства в медучреждении – нет, а главврач должен объявлять о проведении конкурса, соблюдать все соответствующие процедуры. Работа над совершенствованием закона продолжится на сентябрьской сессии.
Налоги, безопасность, капитал
Принят закон, который устанавливает, что уставной капитал микрофинансовых организаций должен составлять не менее 5 миллионов рублей, также им запрещается принимать в залог жилые помещения. Максимально ужесточено наказание для нетрезвых водителей. Теперь, если по причине пьяного вождения погибли два или более человека, виновник происшествия может лишиться свободы на срок до 15 лет.
Внесены важные изменения и в налоговое законодательство. Теперь в налоговый вычет можно будет включить стоимость всех рецептурных лекарств. Для этого в налоговую вместе с пакетом документов необходимо будет предоставить рецепты и чеки на приобретение препаратов. Закон должен вступить в силу в 2020 году.
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