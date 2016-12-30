26 декабря в Ижевске состоялась внеочередная сессия Государственного Совета Удмуртской Республики. На...

В частности, Александр Соловьев прокомментировал поручение президента о создании антибраконьерских гр...

Депутаты Госсовета согласовали кандидатуру нового зампреда на очередной сессии 13 декабря....

В рамках последней сессии уходящего года Глава республики обратится к депутатам высшего законодательн...