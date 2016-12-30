В преддверии Нового года в региональной общественной приемной лидера партии «Единая Россия» с журналистами встретились депутаты Государственной Думы России, избранные в сентябре этого года.
Думские единороссы, представляющие Удмуртскую Республику, рассказали о начале своей работы в нижней палате федерального парламента седьмого созыва. Этой пресс-конференции предшествовали встречи с удмуртскими избирателями, общественностью и региональными властями. Как отметил Алексей Загребин, в ходе выборов все четверо договорились и дали обещания избирателям и Главе Удмуртии работать сообща единой командой отстаивая интересы региона в Государственной Думе.
Пожалуй, основным спикером на пресс-конференции стал Андрей Исаев. Являясь первым заместителем руководителя фракции в Госдуме, он, несомненно, обладал большей информацией. Андрей Константинович отметил, что новый состав Госдумы на этот раз начал работать без раскачек. Все думские комитеты были созданы уже на первом пленарном заседании. Уже с 7 октября Дума приступила к принятию законов. Самая короткая в этом созыве первая сессия длилась всего 77 дней. Прошло 17 пленарных заседаний, в ходе которых было рассмотрено 379 законопроектов из которых 142 было окончательно принято.
Конечно, главным вопросом было принятие бюджета на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов. Андрей Константинович подчеркнул, что главным приоритетом при принятии бюджета стало сохранение всех социальных обязательств и поддержка регионов. Будет продолжена работа по замещению коммерческих кредитов, взятых регионами России на кредиты бюджетные.
Также депутат Исаев сообщил, что в результате деятельности удмуртских депутатов от «Единой России» удалось значительно увеличить размер финансовой поддержки федерации для Удмуртии, причем по некоторым направлениям кратно.
Депутат Госдумы Валерий Бузилов, как член бюджетного комитета пообещал продолжить работу по решению проблем межбюджетных отношений между Россией и Удмуртией.
Александр Василенко, ставший в этом созыве заместителем председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии, рассказал о планах работы этого нового думского органа. В прошлом созыве вопросы экологии не рассматривались в федеральном парламенте, поэтому никакого наследства не осталось и все придется начинать сызнова. Одной из основных тем работы комитета Александр Борисович назвал законодательное регулирование вывоза и утилизации твердых бытовых отходов.
Главной темой своей деятельности в Думе Алексей Загребин назвал брендирование регионов. Одним из первых своих достижений в этом направлении он назвал назначенное на июль будущего года проведение в Ижевске XII Конгресса антропологов и этнологов России. Кстати, Алексей Егорович является Президентом Ассоциации антропологов и этнологов России.
Депутаты также ответили на вопросы журналистов.
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