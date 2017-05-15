Валерий Бузилов и Алексей Загребин отметили важный пункт, касающийся планов по доведению размера минимальной оплаты труда до уровня прожиточного минимума.
Валерий Бузилов сказал, что инициатива Правительства России может быть поддержана фракцией Партии в федеральном парламенте в самое ближайшее время.
– Когда мы задали вопрос Председателю Партии, Главе Правительства Дмитрию Медведеву о том, как правительство смотрит на то, чтобы размер минимальной оплаты труда с уровнем прожиточного минимума сравнять, он ответил, что кабинет министров над этой задачей работает. И буквально 2 числа появилось распоряжение по итогам отчета о том, что 20 мая Правительство в лице Министерства труда должно внести соответствующий законопроект. Если документ появится в соответствии с указанным сроком, то мы, возможно, рассмотрим его уже в начале лета, - сказал он.
Его поддержал коллега по работе в федеральном заксобрании Алексей Загребин.
– Программа Партии – это рабочий документ и те положения, которые были записаны в предвыборной программе «Единой России» и есть тот ориентир, к которому мы должны идти в ближайшее время. Оценивая результаты, мы хотим видеть позитивные сдвиги от нашей работы. Задача депутатского корпуса – это, в том числе, контроль за деятельностью правительства в плане реализации намеченных в программе шагов. Что касается минимального размера оплаты труда, самая главная цель, и это подчеркнул лидер Партии, он должен сравняться с прожиточным минимумом. Думаю, что заявленное стремление является еще одним доказательством того, что мы на правильном пути, - подчеркнул Алексей Загребин.
Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"
Фото: udmurt.er.ru
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