«Самый резонансный пакет законов, которые мы рассматривали, касается параметров пенсионной системы, – начал пресс-конференцию Андрей Исаев, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной деятельности. – Президент в своем обращении к гражданам достаточно ясно обрисовал причины этого решения. Решение, конечно, трудное, непопулярное. Мы отсрочивали принятие этого решения столько, сколько могли.»
«Финансово-экономический блок Правительства, когда поднимал эту тему многие годы, всегда говорил, что это позволит сэкономить деньги бюджета, которые сейчас тратятся на пенсионеров. Нашей принципиальной позицией было то, что нельзя на этом экономить, – сакцентировал внимание депутат. – Вчера Президент достаточно однозначно заявил, что все средства, которые получены в результате повышения пенсионного возраста в полном объеме будут направлены в пенсионную систему. Плюс к этому любая социальная реформа не приносит денег государству, а наоборот требует дополнительных затрат. В данном случае дополнительные затраты идут на занятость и здравоохранение.»
«Неизбежность принятия этого решения определялась тем, что у нас качественно менялось соотношение между работающими гражданами и пенсионерами. Несколько цифр: накануне Великой Отечественной войны на 200 миллионов граждан Советского Союза было 4 миллиона пенсионеров; в 1956 году, на момент принятия установления нынешнего пенсионного возраста на 200 миллионов приходилось 26 миллионов пенсионеров. Сейчас на 145 миллионов населения России – 46,5 миллионов пенсионеров. Если брать по соотношению трудоспособных к пенсионерам, почти 4 к 1 было в семидесятые годы, сейчас трудоспособных – 1,8 на одного пенсионера. Из людей трудоспособного возраста надо вычесть: студентов, служащих силовых структур, бюджетников. Соотношение тех, кто платит взносы в Пенсионный фонд к числу пенсионеров у нас на данный момент составляет 1,2», – продолжил Исаев.
«Можно было ничего не делать. Бюджетные возможности, чтобы еще потянуть 10-15 лет у нас были, – отметил парламентарий. – Но тогда мы вышли бы к 2026 году к соотношению 1 пенсионер на 1 работающего. При этом мы понимаем, что если нам нужен международный стандарт, чтобы пенсия замещала 40% утраченного заработка, это означало бы, что с каждого заработанного в стране рубля 40 копеек должно идти в Пенсионный фонд. А есть еще задачи, связанные с развитием здравоохранения, ремонтом дорог, ремонтом жилищно-коммунального хозяйства… Пенсия бы превратилась в плоское пособие по возрасту, которое с 2026 года получала бы половина взрослого населения страны, из которых значительная часть продолжала бы работать. И для них это была бы добавка к заработной плате. При этом у нас есть неработающие пенсионеры, которые не могут работать в силу возраста и здоровья, и для них это единственный источник существования. Эта категория была бы просто обречена на нищету. Поэтому пришлось идти на это чрезвычайно сложное решение, понимая нашу ответственность перед страной и перед будущими поколениями». – сказал депутат.
Проще было бы, еще раз повторю, – подчеркнул Андрей Константинович, – и Президенту, и Правительству, и нам, вообще никаких решений не принимать, а все оставлять как есть. И рейтинги были бы на месте, и проблем никаких не возникало бы. Только мы понимаем, что через некоторое время система пришла бы в тупик. Это означает, что следующему поколению руководителей страны пришлось бы это решение принимать в гораздо более худших условиях, чем мы их принимаем сейчас. Сейчас у нас есть возможность, во-первых, обеспечить переходный период, во-вторых, принять страховочные меры, которые предложил Президент в своих поправках», – заключил Исаев.
В ходе пресс-конференции, Член комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Валерий Бузилов заострил внимание присутствующих, на том, что одна из тем, которую надо решать – это вовлечение в систему, как пенсионного страхования, так и обязательного социального страхования, включая медицинское, огромного количества людей, которые сегодня находятся вне системы. Некоторые из них – самозанятые, другие работают, но работодатель никаких взносов не платит.
«По разным оценкам от 17 до 25 миллионов наших граждан не платят налоги и страховые взносы, – сказал Валерий Викторович. – Сегодня есть законопроект, подготовленный комитетом по бюджету и налогам совместно с Правительством РФ и налоговыми органами. В качестве эксперимента он будет распространяться в республике Татарстан, Москве, Московской и Калужской областях. Для самозанятых предлагается от 3 до 6 % налоговой ставки в зависимости от выполняемых работ/услуг при доходах до 10 миллионов рублей в год. Это еще одна из попыток вывести из тени большой круг людей. Самое важное в эксперименте – дать все возможности, чтобы человек занимался работой, а не отчетами. Всё можно было бы делать через интернет: регистрация, получение патентов и т.д., – отметил депутат Госдумы РФ. – Должна быть организована информационная поддержка для воспитания гражданской позиции, чтобы регистрация была престижна. Может быть, это не самые богатые люди, но они тоже пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, образованием», – резюмировал Бузилов.
Продолжил пресс-конференцию Член комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Алексей Загребин. Он сказал, что 25 июля 2018 года в третьем окончательном чтении был принят Федеральный Закон о внесении изменений в закон об образовании в части изучения родного языка и языков народов Российской Федерации.
«В первом варианте этот законопроект вызвал много вопросов, – отметил депутат. – Была создана межведомственная рабочая группа, которая дорабатывала этот законопроект. После того, как закон был принят, мы вместе с депутатами Госсовета Удмуртской Республики, представителями министерства образования и науки Удмуртии провели большое совещание в селе Большая Уча, где собрали со всей республики учителей родных языков. На совещании были заданы непростые вопросы, потому что это достаточно новый подход к реализации языковой политики в нашей стране. Но каждая новация – это новые возможности, новые вызовы. Да есть проблемы, но они родились не вчера, а копились десятилетиями, начиная с Советского Союза.»
«У нас есть серьезная и затянувшаяся проблема, которую необходимо решать – это проблема национальной библиотеки, – продолжил Алексей Загребин. – Уже более 10 лет это здание стоит закрытым. Мы не оставляем попыток сдвинуть эту проблему с мертвой точки, надеемся на наше полнейшее взаимопонимание с исполнительной властью.»
«У нас здесь единая позиция, – поддержал коллегу Андрей Исаев. – На уровне Министерства культуры включение в программу было поддержано, на уровне Минэкономразвития идет торможение. Но мы работу продолжаем, исполнительная власть республики тоже ставит этот вопрос. У нас есть надежда, что в эту трехлетку нам этот вопрос удастся решить.»
Еще одна тема в области образования – это создание опорного вуза в республике. «Если мы не решим эту задачу в ближайшее время, Удмуртия рискует потерять те позиции, которые имеет на научно-образовательной карте Российской Федерации. Это одна из ключевых задач, – подчеркнул Загребин, – опорный вуз! Потому что если есть лидер, все остальные невольно начинают подтягиваться к этому лидеру. И получить дополнительное федеральное финансирование бывает легче, когда есть определенный статус», – подытожил парламентарий.
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