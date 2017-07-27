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Депутаты Госдумы от Удмуртии встретились с журналистами республиканских СМИ

26 июля
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Традиционная в рамках региональной депутатской недели пресс-конференция прошла 26 июля

Img 3077 Депутаты Госдумы от Удмуртии встретились с журналистами республиканских СМИ

На пресс-конференции Андрей Исаев подвел краткие итоги первого года работы нижней палаты федерального парламента VII созыва, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия». Депутат отметил, что всего было принято 244 федеральных закона. Из них он особо выделил поправки в закон о гражданстве РФ. Они были инициированы в ответ на теракт в Санкт-Петербурге и направлены на ужесточение санкций в отношении радикально настроенных граждан и группировок.

Андрей Исаев напомнил об установлении предельного возраста для руководителей высших учебных учреждений, отметив при этом, что ни образовательные заведения, ни их работники в результате новаций пострадать не должны.

Он сообщил, что принято окончательное политическое решение по предоставлению гражданам бессрочного права на бесплатную приватизацию жилья.

Депутат также рассказал о законодательной работе по обеспечению прав обманутых дольщиков.

– На прошлой неделе в третьем чтении был принят закон. Создается публично правовая компания – фонд поддержки участников долевого строительства, которая обеспечит страхование долевого строительства. Все застройщики, которые будут прибегать к методу долевого строительства, должны будут выплачивать в компанию страховой взнос в размере 1.2% от объема средств, предназначенных для проведения работ. Это деньги позволят в случае, если застройщик окажется полностью несостоятельным, выплатить людям компенсации, равные размерам их части в долевом строительстве, либо прокредитовать это строительство, - пояснил депутат.

Валерий Бузилов осветил блок законодательной работы, связанный с экономическими вопросами. Он напомнил о том, что сейчас стартует новый бюджетный процесс. Впервые основные направления фискальной политики на ближайшие три года были представлены в едином документе.

– Самое важное, что актуальные законы, которые мы принимали, это как раз те законы, которые важны для наших избирателей. У нас в парламенте большинство, и мы четко работаем по выполнению нашей программы, - отметил Валерий Бузилов. Он добавил, что правительство России планирует стимулировать рост экономики. Соответствующая задача ставится перед налоговыми органами страны.

Алексей Загребин сообщил, что в Москве принято решение о создании Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН.

– Эта информация является ключевой для многих сотрудников, работающих и занятых в науке, потому что у нас центр маленький, у нас всего четыре института. Получить статус федерального исследовательского центра – это фактически подпрыгнуть почти до небес, - прокомментировал ситуацию депутат.

Алексей Загребин рассказал о том, что сейчас идет работа по решению проблемы диспропорции в финансировании вузов, находящихся в ведении Минобразования РФ и отраслевых высших образовательных учреждений. Этой проблеме были посвящены парламентские слушания, и в ближайшее время следует ожидать законодательных инициатив, направленных на ее решение.

В пресс-конференции принял участие Секретарь Регионального отделения Партии, Председатель Госсовета УР Владимир Невоструев. Он поблагодарил депутатов нижней палаты федерального собрания за сотрудничество и поддержку и рассказал об итогах прошедшего 24 июля в Краснодаре партийного форума «Городская среда».

Фото: Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"

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