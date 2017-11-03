О формировании бюджета на 2018 год, строительстве школ в Удмуртии, финансировании вузов, поддержки поликлиник в моногородах и некоторых других вопросах рассказали депутаты Госдумы от Удмуртии на прошедшей 1 ноября пресс-конференции.
Консервативный, но социальный
В начале встречи первый Заместитель Руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев сообщил, что уровень доходов в бюджете 2018 года планируется на основе менее оптимистичных цифр, чем прежде.
– Это бюджет растущей экономики, - подчеркнул депутат. - Поэтому в нем появились определенные возможности, но, тем не менее, наши критики назвали этот бюджет консервативным. Он действительно консервативный в том плане, что мы не разнесли бюджетные расходы так, как предлагали некоторые оппоненты. Но несмотря на внешнюю консервативность, это один из самых социальных бюджетов, расходы на социальную сферу составляют 36 процентов.
Андрей Исаев затронул вопрос расходов на здравоохранение.
– Много разговоров о том, что расходы на здравоохранение якобы снижаются. Это не соответствует действительности. Наконец, начался рост ВВП. Как доля в ВВП расходы на здравоохранение и образование растут чуть медленнее. И поэтому как бы доля снижается, но абсолютные расходы увеличиваются. Когда мы говорим о расходах на здравоохранение, то нужно иметь в виду, что оно имеет несколько источников финансирования. Это и федеральный бюджет, и региональные бюджеты, и, что самое главное, бюджет фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). Причем доля расходов федерального бюджета будет сокращаться неуклонно, а доля расходов бюджета фонда ОМС - расти. Это избранный нами путь постепенного перехода на одноканальное финансирование здравоохранения.
Помощь регионам
Не остался без внимания депутатов и вопрос, связанный с повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ).
– Профсоюзы боролись за это 25 лет, - напомнил Андрей Исаев. - Политическое решение принял президент, и с 1 января 2018 года МРОТ составит 85 процентов от величины прожиточного минимума, а с 1 января 2019 года - 100 процентов от величины прожиточного минимума. Впредь будет действовать правило, что с 1 января каждого последующего года МРОТ будет устанавливаться на уровне величины прожиточного минимума второго квартала предшествующего года. Это потребует определенных ресурсов, не у всех регионов они есть. Мы рассчитали, что дополнительно в 2018 году потребуется больше 26 миллиардов рублей, в 2019 году - 44 миллиарда.
Помощь регионам, по словам народных избранников, будет необходима и при реализации указов майских президента, связанных в первую очередь с заработной платой врачей, учителей, работников научных и учебных учреждений.
– Мы также настаиваем на обязательной индексации на 4 процента, то есть на уровень инфляции, заработной платы тех бюджетников, которые не вошли в указы, - сообщил Андрей Исаев. - Заложены средства на индексацию стипендиального фонда, причем для студентов из нуждающихся семей и хорошо обучающихся на 1-2 курсе закладывается стипендия, равная прожиточному минимуму в субъекте федерации.
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Валерий Бузилов добавил, что все социальные обязательства государства будут обеспечены финансово. Приоритетом будет развитие села - это дополнительное финансирование производителей, укрепление сельских школ. Будет продолжена программа переселения из ветхого жилья.
Как избавиться от долгов
Работы над бюджетом следующего года предстоит еще много. Тем более что депутатов «Единой России» не все в нем устраивает. Свои замечания они высказали во время прошедшего 23 октября совещания президиума фракции.
Депутаты намерены добиваться восстановления финансирования сельского хозяйства на уровне 2017 года, дополнительных средств на лесную отрасль, на технические средства реабилитации инвалидов и поддержку общественных общероссийских организаций, которые выполняют социально-значимые функции.
– Главнейшая проблема бюджета - закредитованность регионов, - отметил Андрей Исаев. - Президент провел по этому поводу совещание в Ульяновске. Он отметил, что долг регионов составляет 2 триллиона 200 миллиардов рублей. Это колоссальные деньги. Часть из них тратится на обслуживание этого долга. Эти деньги могли бы пойти на дороги, школы или больницы. Президент предложил схему реструктуризации бюджетной задолженности, а нам вместе с Правительством подумать над кредитами коммерческого характера.
Вузы уравняли, а на Каму пойдет большой флот
Член комитета Госдумы по образованию и науке Алексей Загребин рассказал о положительном решении вопроса об уравнении финансирования вузов.
– У нас порой очень велика разница в расходах государства на вузы, - отметил депутат. - Особенно страдают вузы, находящиеся в ведении Минсельхоза и Минздрава. Считаю, правильным решение фракции о том, что не должно быть диспропорции в финансировании, когда одни получают значительные средства, а у других, тех, от кого зависит продовольственная безопасность страны и здоровье граждан, не совсем хорошая ситуация в плане государственной поддержки.
Заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии Александр Василенко сообщил о том, что намерен добиваться включения Удмуртии в федеральный проект «Большая Волга».
– Я себе поставил задачу, чтобы в программу был включен весь Волжско-Камский бассейн. В нее надо войти, потому что программ предполагает строительство береговых, очистных и других сооружений. Задумка в том, чтобы в Сарапуле, в районе Воткинского водохранилища все подобные объекты были приведены в порядок для того, чтобы на Каму пошел большой флот, - поделился планами депутат.
На заметку
Индексация пенсий по-новому
Депутаты сообщили о новом порядке индексации пенсий. Сейчас они индексируется дважды: с 1 февраля по инфляции предшествующего года и с 1 апреля по доходам Пенсионного фонда. В 2018 году пенсии будут проиндексированы один раз, с 1 января на 3,7 процента по инфляции предшествующего 2017 года и по предполагаемым доходам 2018 года.
– До сих пор продолжаются споры вокруг индексации пенсии работающим пенсионерам, - говорят депутаты. - Они будут решены в ходе подготовки ко второму чтению.
Цитата
Валерий Бузилов, депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам:
– При работе над бюджетом основным принципом для нас является рост реальных доходов граждан. Бюджет формируется по новому принципу - с учетом оценки всех полномочий, переданных регионам и муниципалитетам, чтобы они могли реализовать свои задачи в полной мере. Будет увеличен объём дотаций на выравнивание межбюджетных трансферов.
Вопрос-ответ
– Каковы перспективы строительства школы в поселке Кез?
Алексей Загребин:
– Строительство новых школ одна из ключевых проблем нашей социальной сферы. Жители поселка Кез ждут строительства школы 20 лет. С Валерием Викторовичем Бузиловым мы беседовали с заместителем министра образования и науки РФ Ириной Кузнецовой. В проектах кезская школа есть. Но при этом необходимо финансовое понимание со стороны республики. Думаю, что перспективы строительства школы есть.
Валерий Бузилов:
– Необходимо пересмотреть условия, при которых выделяются деньги на строительство школ. Сейчас нужно сначала построить объект, только потом федерация выделяет деньги. Строительным компаниям нужна гарантия, что после завершения работ они получат деньги.
Андрей Исаев:
– К тому же занижены сроки строительства. За один год невозможно построить нормальную школу. Вопросы финансирования, сроков строительства нужно решать. Сейчас мы работаем над конкретными поправками, которые коснутся Удмуртской Республики.
– Председатель Правительства Дмитрий Медведев поднял вопрос о состоянии поликлиник в моногородах, дал задание профильному министерству разобраться с этой проблемой. Что это за проблема? С чем она связана?
Андрей Исаев:
– Проблема заключается в следующем. Моногорода, как правило, строились вокруг оборонных предприятий. В тот период времени медицинское обслуживание там было на достаточно высоком уровне. Практически каждое предприятие имело собственную поликлинику, санчасть или больницу.
Оптимизация в наибольшей степени затронула моногорода. Что греха таить, министры здравоохранения предпочитали оставлять врачей в столице, чтобы не было волнений, в селах и моногородах сократить для того, чтобы попасть в общие оптимизационные показатели и графики. Сейчас то, о чем говорит Дмитрий Медведев - исправлении ошибок оптимизации. Оно касается и сел. Началось строительство ФАПов, которые до этого закрывались. И как отдельная проблема будут рассмотрены поликлиники в моногородах. Минздрав будет готовить предложения, мы, депутаты, несомненно, будем участвовать в обсуждении.
Фото: Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"
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