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Депутаты Госдумы на региональной неделе обсудят бюджет и встретятся с участниками ВФМС

27 октября
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474f3935a226d633ab1768e2b0d11c64 Депутаты Госдумы на региональной неделе обсудят бюджет и встретятся с участниками ВФМС

На предстоящей региональной неделе депутаты Государственной Думы от «Единой России» примут участие в заседаниях законодательных собраний субъектов РФ, региональных фракций «Единой России» и экспертных советов, чтобы собрать предложения от регионов в преддверии рассмотрения законопроекта о федеральном бюджете на 2018 и плановый период 2019 – 2020 годов, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

«27 октября Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект о бюджете, после чего на региональной неделе депутаты соберут предложения по бюджету со своих регионов. А также примут участие в заседаниях региональных парламентов, фракций «Единой России», экспертных советов, по рассмотрению проектов региональных бюджетов», – рассказал секретарь Генерального совета Партии Виктор Селиверстов.

Селиверстов также обратил внимание на то, что после принятия бюджета в первом чтении Госдума проведет 31 октября слушания по проблемам регионов, связанным с бюджетным процессом. На мероприятие приглашаются руководители фракций «Единой России» в заксобраниях регионов, спикеры заксобраний и главы бюджетных комитетов региональных парламентов.

Кроме того, Селиверстов рассказал, что парламентариям на региональную неделю было предложено провести встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов, обсудить с ними результаты форума, проекты и возможности самореализации молодежи в регионах. Также в преддверии принятия законопроекта об ответственном отношении с животными депутаты могут провести встречи с заинтересованными сторонами – представителями контактных зоопарков, питомников, осуществляющих отлов безнадзорных животных.

«Поскольку День народного единства выпадает на региональную неделю, федеральные парламентарии смогут принять участие в торжественных мероприятиях по этому случаю в своих регионах», – сообщил Селиверстов.

Представитель Удмуртии в Госдуме УР Алексей Загребин дал комментарий по работе над бюджетом страны и поделился планами на предстоящую региональную депутатскую неделю.

– Работа над федеральным бюджетом, это всегда сложный и трудоёмкий процесс согласования мнений заинтересованных сторон, учёта возможностей центра и регионов. В этой связи для депутатов Государственной Думы РФ всегда важно получить информацию о потребностях тех субъектов федерации, интересы жителей которых они представляют в высшем законодательном органе страны.

Так, на предстоящей депутатской региональной неделе мной запланированы встречи с активными гражданами и муниципальной властями Кезского района, участие в работе сессии Госсовета Удмуртской Республики, встреча с Главой Удмуртской Республики. Все эти мероприятия имеют общую цель – выработать согласованную позицию по ключевым пунктам бюджетной политики 2018 г. и определения тех приоритетов, что составят предмет нашей совместной деятельности во благо Удмуртии и России.

Красной строкой предстоящей региональной недели станут встречи с молодёжью в рамках ставшего уже традицией урока государственности для студентов первых курсов вузов Удмуртской Республики и цикла мероприятий, посвященных Дню народного единства и Дню государственности Удмуртии, - отметил парламентарий.

Фото: udmurt.er.ru

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