Депутаты Госсовета Удмуртии поправят нынешний бюджет Экономить придется на всем, кроме социальных выплат...

Михаил Бабич поддержал переход к единой вертикали в системе управления Нижнего Новгорода Как этот переход поможет решить городские проблемы, полпред президента в Приволжском федеральном окру...

Александр Бречалов и Валентина Матвиенко обсудили вопросы социально-экономического развития Удмуртии В Москве состоялась встреча председателя Совета Федерации России с главой Удмуртской Республики...