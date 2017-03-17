Координация работы представительных органов власти всех уровней давно стала одним из приоритетных направлений работы Государственного Совета Удмуртской Республики. Одной из ее форм стали ежегодные семинары-совещания с руководителями представительных органов местного самоуправления. Такой семинар «Актуальные вопросы местного самоуправления» проходит в эти дни на базе санатория «Строитель» в Ижевске.
Обращаясь к руководителям городских дум и районных советов, Председатель Государственного Совета Владимир Невоструев отметил, что главная цель семинара – помочь эффективно организовать работу муниципального образования, наладить обмен опытом с коллегами.
В программе семинара запланированы выступления членов Президиума Госсовета, лекции специалистов по актуальным вопросам политической, экономической и социальной жизни муниципалитетов. Среди них проблемы землепользования, пропаганда здорового образа жизни, формирование благоприятного имиджа власти, навыки публичных выступлений, налаживание отношений с республиканскими и федеральными органами власти, особенно с надзорными. В частности, уже состоялась встреча с представителями прокуратуры.
Владимир Невоструев выразил уверенность, что такие встречи повлияют, в том числе, на количество и качество получаемых от муниципалитетов законодательных инициатив.
– В 2016 году в адрес Государственного Совета Удмуртской Республики поступило 17 законодательных инициатив и обращений от 11 муниципальных образований. Считаю, что этого мало, - отметил спикер республиканского парламента.
По его словам, актуальные вопросы обсуждаются на заседаниях Координационного совета руководителей представительных органов муниципальных образований при Председателе Государственного Совета, проводятся заседания постоянных комиссий в режиме видеоконференц-связи, чтобы городские и районные депутаты могли принимать участие в обсуждении законопроектов.
Также будет продолжено проведение Дней Государственного Совета в муниципальных образованиях. В апреле такое мероприятие пройдет в Ижевске.
В рамках семинара-совещания состоялось расширенное заседание Координационного совета руководителей представительных органов муниципальных образований при Председателе Государственного Совета Удмуртии. Впервые в нем приняли участие председатели всех городских дум и районных советов.
Одним из ключевых вопросов, который обсуждали участники совещания, стало сокращение в республике аппарата государственных и муниципальных служащих. Председательствующий на заседании Координационного совета Владимир Невоструев отметил, что эта работа ведется в соответствии с указом Главы Удмуртии. К 1 мая 2017 года количество госслужащих в исполнительных органах власти будет сокращено на 10 процентов. На столько же сократится аппарат Госсовета. Эта работа проводится и в Государственном контрольном комитете Удмуртской Республики. Владимир Невоструев призвал активно подключиться к ней и руководителей муниципальных образований. Он отметил, что необходимо сокращать количество депутатов в муниципальных образованиях, в том числе в поселениях.
По словам спикера республиканского парламента, этому может помочь и объединение поселений. В прошлом году такие преобразования прошли в Можгинском и Сарапульском районах. Там были укрупнены некоторые сельские поселения, при этом финансирование осталось на прежнем уровне. Председатель Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» Галина Королькова рассказала коллегам о некоторых нюансах процесса объединения поселений в ее муниципальном образовании. В результате в Можгинском районе депутатский корпус сократился со 172 до 133 депутатов.
Тем не менее было отмечено, что укрупнение поселений необходимо проводить с учетом мнения населения.
– Самый оптимальный вариант численности для районного совета – не более 20 депутатов, - считает Владимир Невоструев. - Сейчас в некоторых районных советах более 30 депутатов. Например, в Совете депутатов Селтинского района 31 депутат, в Дебесском - 30. Мы не будем никого обязывать, но подумать об этом стоит, - отметил Владимир Невоструев. - Правовую базу по сокращению депутатского корпуса в муниципальных образованиях необходимо подготовить к следующим выборам.
Здесь присутствуют как опытные руководители представительных органов муниципальной власти, так и те, кто избран впервые. Поэтому обмен опытом будет полезен всем. В 2017 году уже проведены учебные семинары для депутатов местного самоуправления в десяти районах. Еще в пятнадцати районах совещания пройдут в ближайшее время.
Фото: udmgossovet.ru
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