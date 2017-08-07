На прошлой неделе в рамках региональной депутатской недели в Удмуртии работали представители республики в Государственной Думе России. Ряд сельских районов посетили депутаты Госдумы от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Андрей Исаев, Алексей Загребин и Валерий Бузилов.
В поле зрения народных избранников попали все острые вопросы, которые волнуют жителей: медицина, образование, благоустройство, доступность жилья, тарифы и многое другое. Пообщаться с депутатами можно было и на личном приеме, и на общих встречах. По некоторым вопросам консультация давалась прямо на месте, по остальным депутаты взяли время для детальной проработки – некоторые проблемы можно решить только на федеральном уровне, в Москве.
В Ярском и Юкаменском районах живой интерес участников встречи вызвала информация о готовящихся поправках в федеральный закон, который обязывает все государственные и муниципальные организации вести закупки через тендер. Однако, например, для больниц работать по такой схеме не просто неудобно, а опасно для пациентов – из-за тендера срок поставки лекарств значительно растягивается. Андрей Исаев считает, что закон должен быть более гибким – особенно если это касается здоровья и жизни людей.
В небольших населенных пунктах людей тревожит оборудование ФАПов – в них порой не хватает лекарств и специализированной техники. Депутаты заверили, что проблема будет решаться. Также без внимания не останется организация подвоза жителей отдаленных деревень на дневной стационар – такая услуга должна быть доступна.
ичный прием провел Алексей Загребин. В Ярском районе многих волнуют высокие тарифы на полив огородов. Люди попросили способствовать перерасчету за это лето – в связи с дождями расход воды значительно упал, и это должно отразиться на платежках. Вопрос относится к компетенции местных властей, депутат обещал проследить за решением. Люди должны платить только за то, что реально потребили!
На личных приемах много говорили про поддержку старшего поколения, социально незащищенных групп, сирот, инвалидов. В числе тем установление инвалидности или выдача удостоверения детям, пострадавшим от лучевой болезни в связи с аварией на Чернобыльской АЭС. Эти проблемы будут решаться совместно с Минтруда России и органами государственной власти Удмуртии.
В селе Италмас Завьяловского района, помимо обсуждения личных и бытовых вопросов, связанных с благоустройством, депутаты Госдумы рассказали жителям о законодательной работе по обеспечению прав обманутых дольщиков.
С принятием нового закона можно будет говорить о реальном обеспечении их прав. На федеральном уровне создается Фонд поддержки участников долевого строительства. Он будет обеспечивать страхование долевого строительства – все застройщики, которые привлекают деньги дольщиков, должны будут вносить в фонд страховой взнос. Эти деньги позволят в случае, если застройщик окажется полностью несостоятельным, выплатить людям компенсации в полном объеме.
Все вопросы, которые поднимались на встречах, депутаты записали для более внимательной и обстоятельной проработки. Часть проблем может быть решена на местах, часть следует обсудить на более высоком уровне. Как бы то ни было, решения большинства озвученных жителями проблем уже нашли свое отражение в планах работы депутатов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Работа ведется по всем направлениям.
Как отметил на пресс-конференции депутат Валерий Бузилов, самое главное, что документы, которые обсуждаются и принимаются властями, реально отражают то, что важно для людей. Доступная медпомощь, места в детских садах, развитое производство, в том числе в сфере АПК, ремонт дорог, обеспечение качественного досуга – первоочередные задачи.
Бузилов добавил, что правительство России ведет работу по стимулированию роста экономики. Все понимают, что от этого зависит развитие регионов. Будет расти экономика – будут открываться новые производства, появляться дополнительные рабочие места, появятся деньги на решение острых проблем здравоохранения, образования, ЖКХ, благоустройства и социальной поддержки жителей.
Решения большинства озвученных жителями проблем уже нашли своё отражение в планах работы депутатов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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