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Депутат Госдумы России Андрей Исаев провел прием жителей Удмуртии

29 марта
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Db37af19b068008c666be1eb9cfb0ba5 Депутат Госдумы России Андрей Исаев провел прием жителей Удмуртии

Депутат Госдумы России Андрей Исаев провел прием жителей Удмуртии. На встречу с представителем региона в федеральном парламенте пришли люди с самыми разными вопросами и проблемами, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Среди обращений, в решении которых Андрей Исаев обещал помочь, был вопрос, касающийся неподобающего обращения с детьми-инвалидами в одной из ижевских коррекционных школ. Матери пострадавших сообщили о фактах насмешек и давления в отношении их детей. Они пожаловались, что их детей намеренно выживают из учебного заведения. В ответ на это депутат пообещал разобраться, обсудив этот вопрос во время личной встречи с министром образования Удмуртии.

– Если все действительно так, как описывается, то ситуация не допустима. Коррекционные школы созданы помогать детям, у которых ограничены возможности в силу здоровья, развиваться, тянуться. И здесь, конечно, нужна двойная забота и двойное терпение в работе с такими детьми. И педагоги, работающие в таких школах, должны это понимать. И если такого понимания нет, то здесь, конечно, требуется вмешательство министерства образования региона, – сказал Андрей Исаев.

Депутат также обещал помощь вдове участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в вопросе получения жилой площади.

Фото: udmurt.er.ru

Метки: Андрей Исаев Единая Россия партия прием граждан региональная депутатская неделя

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