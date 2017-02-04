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Депутат Госдумы РФ Валерий Бузилов провел в Ижевске прием граждан

1 февраля
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Обращения граждан в этот раз касались ремонта дорог, пенсий и льгот, отсутствия общественного транспорта в одном из районов Ижевска и других тем.

E585d50a97ace7dcc30deac6858573bc Депутат Госдумы РФ Валерий Бузилов провел в Ижевске прием граждан

31 января в Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Ижевске депутат Госдумы РФ Валерий Бузилов провёл приём граждан.

Обращения граждан в этот раз касались ремонта дорог, пенсий и льгот, отсутствия общественного транспорта в одном из районов Ижевска и других тем, сообщает пресс-служба регионального отделения Партии «Единая Россия».

С проблемой затопления и плохих дорог обратился житель улицы Партизанская в Ижевске, где из-за разбитой проезжей части закрыли движение. Валерий Бузилов отметил, что наиболее острым вопросом, требующим решения до наступления весны, является ситуация со строительством водоотвода на ул. Партизанская, чтобы в этом году ситуация с подтоплением не повторилась. По данному вопросу будет организовано рабочее совещание с участием Администрации города и района, профильных служб и местных жителей.

Представителю Общественной Региональной Организации УР «Патриоты границы», обратившемуся за помощью к депутату, удалось помочь сразу на приёме. Валерий Бузилов выделил собственные средства в поддержку съемок фильма о службе пограничников и подвигах наших земляков по охране границ России.

Кроме того, поступили обращения граждан с просьбой разобраться в правильности применения льгот пенсионерам и зачислении рабочего стажа. Депутат Госдумы РФ Валерий Бузилов заверил, что по каждому обращению будут приняты меры, и он сделает все возможное, чтобы помочь людям.

Фото: udmurt.er.ru

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Метки: Бузилов прием региональная неделя

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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