31 января в Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Ижевске депутат Госдумы РФ Валерий Бузилов провёл приём граждан.
Обращения граждан в этот раз касались ремонта дорог, пенсий и льгот, отсутствия общественного транспорта в одном из районов Ижевска и других тем, сообщает пресс-служба регионального отделения Партии «Единая Россия».
С проблемой затопления и плохих дорог обратился житель улицы Партизанская в Ижевске, где из-за разбитой проезжей части закрыли движение. Валерий Бузилов отметил, что наиболее острым вопросом, требующим решения до наступления весны, является ситуация со строительством водоотвода на ул. Партизанская, чтобы в этом году ситуация с подтоплением не повторилась. По данному вопросу будет организовано рабочее совещание с участием Администрации города и района, профильных служб и местных жителей.
Представителю Общественной Региональной Организации УР «Патриоты границы», обратившемуся за помощью к депутату, удалось помочь сразу на приёме. Валерий Бузилов выделил собственные средства в поддержку съемок фильма о службе пограничников и подвигах наших земляков по охране границ России.
Кроме того, поступили обращения граждан с просьбой разобраться в правильности применения льгот пенсионерам и зачислении рабочего стажа. Депутат Госдумы РФ Валерий Бузилов заверил, что по каждому обращению будут приняты меры, и он сделает все возможное, чтобы помочь людям.
Фото: udmurt.er.ru
Подписывайтесь на наши новости ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и Одноклассниках.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.