Игорь Вячеславович выступил с поздравлениями коллег на торжественном мероприятии, посвященном 10-летия создания Региональной общественной приёмной Председателя Партии Д.А. Медведева в Удмуртской Республике. «Считаю, регулярные встречи с жителями – это неотъемлемая часть работы депутата любого уровня», – сказал парламентарий.
Депутат участвовал в заседании фракции партии «Единая Россия» в Государственном Совете Удмуртской Республики, где было принято важное решение, касающееся законопроекта о сохранении льгот для женщин и мужчин достигших 55 и 60 лет соответственно после повышения пенсионного возраста.
С председателем городской думы Олегом Гариным Игорь Вячеславович посетили школу N46. В этом году новая школа распахнула свои двери для 825 ребят.
«Здесь сильный педагогический коллектив, видно, что и ребятам интересно учиться. Очень порадовал и действительно зацепил медиа-центр. Именно тут можно творить и реализовывать самые смелые идеи», – подчеркнул депутат. Он пообещал найти партнёров в Перми, что бы общаться и обмениваться полезной информацией. Школа должна стать полноценным культурным центром всего микрорайона!
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