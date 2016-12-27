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Депутат Госдумы РФ Андрей Исаев провёл прием граждан

27 декабря
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8243c432443609cacb61f855423e908e Депутат Госдумы РФ Андрей Исаев провёл прием граждан

27 декабря в Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева депутат Госдумы РФ Андрей Исаев провел приём граждан.

Благодаря проведению региональной недели у жителей Удмуртии появилась возможность напрямую обратиться за помощью к депутатам федерального уровня. В этот раз на прием к депутату обратилось несколько человек. Их обращения касались различных вопросов: жительница Ижевска обратилась с просьбой оказать помощь в проведении ремонта квартиры. Несколько лет назад ее затопили соседи сверху, женщина ограничена в средствах.

Следующего обратившегося на прием к депутату интересовал вопрос перерасчета пенсии в сторону увеличения. Для решения данного обращения Первый Заместитель Руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Госдуме РФ Андрей Исаев направит запрос в республиканское отделение Пенсионного Фонда с просьбой предоставить подробное описание пенсионного дела гражданина для выявления возможности увеличить размер пенсии. Кроме того, депутат Госдумы РФ намерен лично переговорить с руководителем регионального ведомства для решения вопроса обратившегося за помощью гражданина.

Прощаясь с заявителем, Андрей Исаев напомнил, что с января 2017 года дополнительно будет выплачено 5000 рублей всем категориям пенсионеров, а с 1 февраля произойдёт индексация пенсии неработающим гражданам .

Также к депутату обратилась представительница ансамбля «Танок». Она рассказала о деятельности ансамбля и попросила депутата найти возможности для оказания финансовой помощи для развития творческого коллектива. Андрей Исаев пообещал организовать встречу с министром культуры и туризма УР Владимиром Соловьевым для решения данного вопроса.

Фото: udmurt.er.ru

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