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Депутат Госдумы РФ Андрей Исаев провел приём граждан в Ижевске

3 февраля
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017dca9b3f1e35249ce93d65278d7af3 Депутат Госдумы РФ Андрей Исаев провел приём граждан в Ижевске

Благодаря проведению региональной недели у жителей Удмуртии вновь появилась возможность напрямую обратиться за помощью к депутатам федерального уровня. В этот раз на прием к первому заместителю руководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной деятельности Андрею Исаеву обратилось несколько человек.

Отметим, депутат Госдумы РФ провёл приём граждан 1 февраля в Ижевске. Прием прошел в Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, сообщает пресс-служба регионального отделения Партии.

Жительница города Ижевска, представительница Союза пенсионеров России, обратилась к депутату с просьбой пересмотреть принципы пенсионного обеспечения в пользу более адресной помощи нуждающимся.

«Был поставлен вопрос о том, что у нас, зачастую, помощь оказывается по категориям всем подряд, не зависимо от того, большие или маленькие доходы получает человек. Помогать, в первую очередь, нужно тем, кто в наибольшей степени нуждается. С таким подходом мы согласны, в этом направлении обязательно будем работать», - отметил Андрей Исаев.

Одна из обратившихся на прием к депутату - пенсионерка из сельской местности. Заявительница рассказала, что получает пенсию в размере всего 8,5 тыс. рублей, несмотря на ее трудовой стаж около 30 лет. Андрей Исаев ответил ей, что в российском парламенте знают об этой проблеме. По итогам первого полугодия 2017 года правительство должно внести предложение о материальной поддержке сельских пенсионеров.

Метки: Исаев льготы помощь прием граждан региональная неделя

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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