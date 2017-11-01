В ходе приема к парламентарию обратились люди с самыми разными вопросами, сообщает пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия".
Один из заявителей сообщил, что у его фирмы три года назад было похищено оборудование на сумму 20 млн рублей. По его словам, до настоящего времени виновные лица к ответственности не привлечены. Посетитель попросил депутата оказать возможное содействие в решении проблемы.
К Андрею Исаеву обратилась женщина, которая является опекуном нескольких детей, Она рассказала о конфликтной ситуации, которая возникла между ней и руководителем органов опеки Игринского района. В сложившейся ситуации женщина, по ее словам, испытывает значительные трудности.
Мать четверых детей рассказала, что с 2007 г. стоит в очереди на улучшение жилищных условий. С ее слов, место в очереди постоянно менялось и она была вынуждена взять ипотеку на покупку жилья. Женщина попросила депутата разъяснить, каким образом она может получить меры социальной поддержки на улучшение жилищных условий.
В числе посетителей была вдова участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, а также представитель фольклорного ансамбля, который попросил оказать поддержку коллективу.
В результате проведённого приёма, гражданам даны разъяснения по существу заданных вопросов. Наиболее сложные вопросы взяты под личный контроль депутата.
Фото: Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"
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