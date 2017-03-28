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Депутат Госдумы РФ Андрей Исаев прокомментировал последние решения по системе «Платон»

28 марта
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12da7560cf5a17ee210c85572305a80e Депутат Госдумы РФ Андрей Исаев прокомментировал последние решения по системе «Платон»

Депутат Госдумы РФ от Удмуртии Андрей Исаев прокомментировал последние решения по системе «Платон». Комментарий был дан в рамках участия депутата в работе сессии Госсовета УР, сообщает пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия».

Андрей Исаев, который находится в Удмуртии в рамках проведения региональной депутатской недели, принял участие в работе сессии Госсовета республики. В перерыве заседания он прокомментировал последние решения, принятые правительством России в отношении увеличения тарифа системы «Платон». Напомним, первоначально предполагалось, что с 15 апреля тариф вырастет вдвое. Но в конце марта было принято другое решение.

– Состоялась встреча с председателем партии и главой правительства Дмитрием Анатольевичем Медведевым, где достигнуто несколько принципиальных договоренностей. Первая и наиболее важная - это о том, что предполагавшееся повышение «Платона» в два раза не произойдет. Вы знаете, что правительство уже издало распоряжение о том, что «Платон» повышается только на 25%. Второй принципиально важный момент - это абсолютная прозрачность использования средств «Платона». Создан официальный сайт. Информация о том, куда эти средства направляются, будет публиковаться. Самое главное, что все, в том числе и дальнобойщики, смогут принять участие в обсуждении вопроса, куда направлять деньги в первую очередь, - пояснил Андрей Исаев.

Парламентарий также сообщил, что вопрос об отмене системы «Платон» не ставится. По его словам, все, включая конструктивно настроенную часть дальнобойщиков, понимают, что средства на ремонт дорог нужны и что именно большегрузные автомобили наносят магистралям наибольший вред. Он также напомнил, что благодаря системе «Платон» Удумуртия получила на ремонт дорог дополнительно 600 миллионов рублей.

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