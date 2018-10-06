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Депутат Госдумы РФ Андрей Исаев поздравил педагогов Удмуртии с Днём учителя

5 октября
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В столичном Дворце культуры «Аксион» прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя.

Img 3883 1200%d1%85 Депутат Госдумы РФ Андрей Исаев поздравил педагогов Удмуртии с Днём учителя

«Уважаемые учителя, дорогие друзья! Разрешите поздравить вас от лица всех депутатов Государственной Думы! – обратился к учителям Андрей Константинович. – Мне посчастливилось начать свою трудовую деятельность старшим пионервожатым, была такая воспитательная должность. Я закончил Московский педагогический институт и тоже работать начинал учителем истории, обществоведения и Советского права. Это были, наверное, самые счастливые годы в моей жизни, и я не понаслышке знаю какой тяжелый труд у учителей.»

«Я начинал работать, когда уже заканчивалась перестройка, начались реформы 90-х годов, – сказал заместитель Председателя Госдумы РФ. – Я помню, как в какой-то момент, почувствовал, что оказался без руля и без ветрил: нет руководящей и направляющей роли, какая национальная идея, чему теперь обучать по истории, чему воспитывать детей? Я помню как переломилось настроение у детей, как они начали терять ценность образования: а зачем – можно торговать, получать какие-то доходы – нет смысла учиться. И мне радостно, что в эти вот страшные 90-е годы, годы потерь всех ориентиров, мы выжили, выстояли, страна нашла в себе силы, чтобы встать с колен, именно благодаря вам – учителям! Благодаря тому, что продолжала работать российская школа. Благодаря тому, что дети получали образование, учились любить Родину. Благодаря этому есть силы для того, чтобы сегодня страна могла развиваться.»

«Поэтому государство, а я представляю Государственную Думу, перед вами уважаемые, дорогие коллеги глубоко в долгу, – продолжил депутат фракции «Единая Россия». – Но хочу сказать, что долг этот, конечно, мы постепенно будем отдавать. Зарплатами, партпроектами «Новая школа», созданием условий для того чтобы все дети в России учились в одну смену, чтобы наполняемость классов была нормальная, чтобы у учителей оставалось время, возможности для непрерывного образования. Вы прекрасно понимаете, что учитель учит человека несколько лет, а сам учится всю жизнь. Будем это делать обязательно, дорогие друзья. В этот день хочу пожелать вам всем крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и оптимизма, потому что наш российский учитель – оптимист. Этим и сильна наша страна! С праздником вас!»

Собравшихся на праздник педагогов также поздравили Глава республики Александр Бречалов, Заместитель Секретаря Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Прасолов, заместитель Председателя Правительства УР Анастасия Муталенко, министр образования и науки республики Светлана Болотникова.

Перед гостями с концертными номерами выступили театр танца «Розовый слон», ансамбль бального и эстрадно-спортивного танца «Реверанс», театр танца «Веснушки» и другие.

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Автор статьи

Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия" Все материалы этого автора

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