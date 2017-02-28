27 февраля в Ижевске в Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, член депутатской фракции «Единая Россия», член комитета Государственной Думы по образованию и науке Алексей Загребин провел очередной прием граждан.
Об итогах приема рассказали в пресс-службе регионального отделения Партии.
Так, на прием к депутату обратился студент одного из ижевских вузов. Молодой человек обучается на заочной форме обучения, однако хочет получить образование экстерном. В настоящее время действующее законодательство не предусматривает такую форму получения высшего образования, как экстернат, но и категорических запретов на его получение не содержится. В связи с этим заявитель попросил депутата проработать вопрос о целесообразности внесения изменений в положения действующего законодательства, которые позволят получать высшее образование экстерном.
К Алексею Загребину также обратилась и жительница Ижевска с вопросом о содействии в проведении мероприятий, посвященных 130-летию Ивана Дмитриевича Пастухова.
Кроме того, к депутату обратился представитель казачьего общества, чтобы обсудить вопросы развития казачьего движения в Удмуртской Республике.
Фото: udmurt.er.ru
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