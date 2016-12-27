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Депутат Госдумы РФ Алексей Загребин провёл приём граждан в Ижевске

27 декабря
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60ccbd2e3e5557606df250d1478463d0 Депутат Госдумы РФ Алексей Загребин провёл приём граждан в Ижевске

27 декабря в Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, прием граждан провёл депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, член депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член комитета Государтсувенной Думы по образованию и науке Алексей Загребин.

На прием обратились три человека, сообщает пресс-служба регионального отделения Партии.

Жительница Ижевска предложила изменить программы обучения во вспомогательных школах для детей-инвалидов. Заявитель считает, что в существующей программе обучения необходимо увеличить количество часов, посвященных урокам труда, чтобы дать детям необходимые начальные трудовые навыки.

Также к депутату обратились представители ансамбля «Чильтер». Граждане рассказали о деятельности ансамбля и попросили депутата оказать возможное содействие в его развитии.

Кроме того, в ходе приема поступило обращение с вопросом о начислении платы за электроэнергию на общедомовые нужды в многоквартирном доме. Заявитель считает, что система начисления платы за ОДН нуждается в изменениях, свои предложения гражданин изложил депутату на приеме.

Для поиска решения вопросов заявителей депутатом будут сделаны соответствующие запросы в компетентные органы. Решение всех вопросов взято депутатом под личный контроль.

Фото: udmurt.er.ru

Метки: Загребин прием граждан региональная неделя

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