Главная » Депутат Госдумы РФ Александр Василенко посетил с рабочей поездкой Глазов

Депутат Госдумы РФ Александр Василенко посетил с рабочей поездкой Глазов

1 марта
0
10 Депутат Госдумы РФ Александр Василенко посетил с рабочей поездкой Глазов

28 февраля депутат Госдумы РФ Александр Василенко посетил с рабочей поездкой Глазов. Александр Борисович провел несколько встреч с работниками предприятий и учреждений города, общественниками, членами партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Депутат обсудил перспективы развития города с председателем Глазовской городской Думы Игорем Волковым и руководителем Аппарата Администрации Николаем Кукушкиным.

Александр Борисович является заместителем председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Во время встречи ему озвучили проблему увеличения стоимость проезда на электричках, а также передали документы по вопросу строительства полигона ТБО в Глазовском районе.

– Глазов мне понравился, он своеобразный, - поделился своими впечатлениями Александр Борисович, - с удовольствием знакомлюсь с атомными городами и моногородами.

Александру Василенко в ходе встреч поступило большое количество вопросов от глазовчан, они касаются сферы культуры, проблем исполнения дорожных карт и ремонтов городских объектов, отсутствия индексации пенсий для работающих пенсионеров, увеличения тарифов за ЖКХ и многих других тем.

Депутат продолжит работать над озвученными вопросами в профильных министерствах России и Удмуртии.

– Очень хорошо, что депутаты Госдумы стали приезжать в Глазов: во время встреч с активом города, с работниками предприятий, пенсионерами и молодежью они могут понять, чем живет наш город, в чем мы нуждаемся, как нам можно помочь, - говорит жительница Глазова Ольга Волошина. - Депутаты Госдумы, которые принимают законы, должны знать, как живут обычные россияне.

В следующий раз Александр Василенко посетит Глазов в апреле, тогда он проведет прием избирателей.

Фото: udmurt.er.ru

Подписывайтесь на наc ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и Одноклассниках.

Метки: Василенко Глазов Загребин региональная неделя

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо