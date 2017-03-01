28 февраля депутат Госдумы РФ Александр Василенко посетил с рабочей поездкой Глазов. Александр Борисович провел несколько встреч с работниками предприятий и учреждений города, общественниками, членами партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
Депутат обсудил перспективы развития города с председателем Глазовской городской Думы Игорем Волковым и руководителем Аппарата Администрации Николаем Кукушкиным.
Александр Борисович является заместителем председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Во время встречи ему озвучили проблему увеличения стоимость проезда на электричках, а также передали документы по вопросу строительства полигона ТБО в Глазовском районе.
– Глазов мне понравился, он своеобразный, - поделился своими впечатлениями Александр Борисович, - с удовольствием знакомлюсь с атомными городами и моногородами.
Александру Василенко в ходе встреч поступило большое количество вопросов от глазовчан, они касаются сферы культуры, проблем исполнения дорожных карт и ремонтов городских объектов, отсутствия индексации пенсий для работающих пенсионеров, увеличения тарифов за ЖКХ и многих других тем.
Депутат продолжит работать над озвученными вопросами в профильных министерствах России и Удмуртии.
– Очень хорошо, что депутаты Госдумы стали приезжать в Глазов: во время встреч с активом города, с работниками предприятий, пенсионерами и молодежью они могут понять, чем живет наш город, в чем мы нуждаемся, как нам можно помочь, - говорит жительница Глазова Ольга Волошина. - Депутаты Госдумы, которые принимают законы, должны знать, как живут обычные россияне.
В следующий раз Александр Василенко посетит Глазов в апреле, тогда он проведет прием избирателей.
Фото: udmurt.er.ru
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