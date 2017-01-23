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Депутат Госдумы от Удмуртии Валерий Бузилов: Первый день работы XVI Съезда Партии был очень содержательным и интересным

22 января
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%d0%b1%d1%83%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b2 Депутат Госдумы от Удмуртии Валерий Бузилов: Первый день работы XVI Съезда Партии был очень содержательным и интересным

Депутат Государственной Думы от Удмуртии Валерий Викторович Бузилов принял участие в работе дискуссионной площадки «Экономика роста и благосостояния».

– В первый день состоялись семь дискуссионных площадок, на которых были подведены первые итоги реализации предвыборной Программы Партии и определены приоритеты работы «Единой России» в 2017 году. В частности, на площадках обсуждались вопросы качества работы власти и народного контроля, поддержки предпринимательства и эффективного использования бюджетных средств, развития науки, образования, культуры, а также вопросы защиты окружающей среды, доступности жилья, перспектив развития аграрной отрасли и другие, - отметил парламентарий.

– Модератором дискуссионной площадки «Экономика роста и благосостояния» был председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Михайлович Макаров, это мой профильный комитет, - прокомментировал итоги работы Валерий Бузилов. - Поэтому многие проблемы, которые обсуждались в ходе дискуссионной площадки, были хорошо знакомы и понятны механизмы их решения. Именно сейчас мы над ними работаем, в частности, над целостностью налогового, бюджетного и таможенного кодекса. На ближайшей сессии Госдумы пройдет серьезное обсуждение вопросов, связанных с настройкой налогового кодекса. Для меня это особенно важная работа, так как я постоянно держу на контроле возможность перераспределения налогов в пользу Удмуртской Республики. Есть хорошие показатели в работе Удмуртии, наш регион сегодня активно развивается, мы получили хорошие доходы в бюджет, несмотря на кризис, у нас выросли поступления от налога на прибыль.

– Моя задача в Думе - отстаивать интересы региона, - подчеркнул Валерий Бузилов. - Механизмов федеральной поддержки много, в том числе по участию республики в федеральных программах. Я не хочу, чтобы наш регион был в числе спящих. Я вижу, как активно начали работать наши министерства по вхождению в федеральные программы, например, министерство культуры и туризма. Там уже подали заявку на финансирование новых проектов.

К 1 марта все регионы должны будут подписать Соглашения с Минфином России о выделении средств на поддержку регионов. Средства выделяются на решение задач в социально-экономическом развитии, под показатели, которых в конечном итоге необходимо достигнуть в улучшении благосостояния граждан - сколько рабочих мест обеспечить, сколько детских садов построить, сколько школьных мест создать при поддержке федерации. Глава региона несет персональную ответственность за выполнение данного соглашения, за эффективное использование этих денежных средств.

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Автор статьи

Марина МАЙОРОВА Все материалы этого автора

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