14 марта состоялось выездное заседание фракции «Единая Россия» в Государственной Думе РФ на тему развития сельского хозяйства страны. Депутат Госдумы от Удмуртии Валерий Бузилов прокомментировал итоги этого заседания.
– Сельское хозяйство на сегодняшний день - одна из самых развивающихся отраслей российской экономики. За 10 лет с начала реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» объемы производства сельхозпродукции возросли на 40%. В прошлом году они увеличилось ещё на 4,8%, - цитирует депутата пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».
По мнению Валерия Бузилова, чтобы удержать достигнутые позиции и увеличить рост, необходима государственная поддержка сельского хозяйства. Необходимо сделать все, чтобы выделенные регионам средства распределялись прозрачно и по понятным правилам, чтобы в регионах понимали, на какие средства они могут рассчитывать. Расходование средств должно четко контролироваться.
Депутат также пояснил, что меры государственной поддержки агропромышленного комплекса дают положительные результаты, но в преддверии весенней посевной кампании особенно важно оказать максимальную поддержку аграриям, чтобы сохранить необходимые темпы роста отрасли.
Государство проводит последовательную политику продовольственной безопасности, благодаря чему отечественное производство овощей в последние годы активно развивается. Объёмы производства овощей в стране увеличиваются почти на 30% в год. Для обеспечения полного импортозамещения государством принят ряд мер по поддержке отечественного АПК.
Для дальнейшего развития сельского хозяйства необходимо создание и внедрение механизмов поддержки приоритетных инвестиционных проектов в АПК, а также - обеспечение субсидирования на льготных условиях инвестиционных и краткосрочных кредитов.
Важно также упростить условия получения кредита. Валерий Бузилов отметил, что на заседании поступило предложение разработать новый продукт - кредит под залог будущего урожая для банков, участвующих в программах льготного кредитования АПК. Льготное кредитование аграриев в 2017 году требует дополнительно 19 миллиардов рублей, включая 9 млрд рублей на краткосрочное кредитование осенних полевых работ и 10 млрд — на инвестиционные кредиты. Суммарно в бюджете на 2017 год заложен 21 млрд рублей на льготные кредиты АПК: 6 млрд рублей — на инвестиционные кредиты и 15 млрд — на краткосрочные.
Валерий Викторович подчеркнул, что развитие сельских территорий – одно из приоритетных направлений работы Партии. Нужно создавать достойные условия для людей, проживающих в сельской местности - в том числе, строить дороги, школы, дома культуры - именно для этого реализуются партийные проекты, в которых Удмуртия должна принимать самое активное участие.
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