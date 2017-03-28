Ситуация с возможным строительством полигона ТБО в Глазовском районе находится на депутатском контроле. Депутат от Удмуртии в Госдуме России Алексей Загребин считает, что вопрос должен решаться с учетом мнения граждан.
В рамках региональной депутатской недели, которая началась 27 марта, Алексей Загребин планирует провести встречи с жителями республики. В ходе них будут затронуты самые разные темы. Одной из таких важных тем является вопрос строительства полигона для утилизации твердых бытовых отходов в Глазовском районе. Парламентарий высказал свою точку зрения на эту проблему.
– Меня, как депутата по 33-му Удмуртскому одномандатному округу, особенно беспокоит ситуация с полигоном ТБО в Глазовском районе. Она требует серьезного обсуждения и решения с учетом мнения наших жителей, а также с учетом экономической целесообразности. Мы постоянно обсуждаем эту тему и с главой Глазова и с администрацией района. Соответствующие запросы сделаны в Министерство природных ресурсов Удмуртии. Ситуация находится на депутатском контроле, - приводит слова Алексея Загребина пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия».
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