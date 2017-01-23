Депутат Государственной Думы от Удмуртской Республики Алексей Загребин на съезде партии «Единая Россия» выступил с докладом на дискуссионной площадке «Умная сила и культурное лидерство».
Алексей Загребин отметил, что сохранение научных институтов, как академических, так и отраслевых, в субъектах федерации является залогом стабильного развития их интеллектуального потенциала.
Подчеркивая особую роль фундаментальной науки, Алексей Загребин отметил, что Удмуртия является ярким примером государственного подхода к организации научных исследований.
– В нашей республике уже в двадцатые годы прошлого века были приняты документы, ориентирующие власть и общество на развитие образования и науки. В 1931 году, в самых непростых политических и экономических условиях, в Удмуртии были созданы педагогический институт и комплексный НИИ социо-гуманитарного профиля. Буквально через несколько лет для подготовки местных врачебных кадров открывается медицинский институт.
В первые послевоенные годы были созданы механический институт, решивший проблему подготовки инженерных кадров в республике, и сельскохозяйственный институт, готовящий специалистов для аграрного производства. В 1972 году на базе педагогического института был создан Удмуртский государственный университет. Одновременно в республике шел процесс становления академической и отраслевой науки, ориентированной на высокотехнологичное производство ОПК.
– Конечно, предстоит ещё большая работа по поиску новых форм взаимодействия, создания базовых кафедр и междисциплинарных направлений, но всегда легче начинать что-то новое, опираясь на базу и опыт предыдущих исследований и организационных решений, - отметил Алексей Загребин. – Наша задача, как депутатов, избранных в Государственную Думу от Удмуртии, способствовать укреплению в республике позиций как базового образования, так и фундаментальной науки, тем самым воспитывая лидеров 21 века.
Напомним, что дискуссионную площадку «Умная сила и культурное лидерство» вел председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. На второй день съезда Вячеслав Никонов выступил с итогами работы дискуссионной площадки, где отметил, что российскому образованию не нужны революционные реформы. Нужна систематическая, эффективная, последовательная работа по реализации тех начинаний, которые записаны в Программе партии «Единая Россия».
Фото: susanin.udm.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.