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Депутат Госдумы от Удмуртии Алексей Загребин: Мы должны способствовать воспитанию лидеров 21 века

22 января
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B782ed936ad10e1dabbb07887fb43487 Депутат Госдумы от Удмуртии Алексей Загребин: Мы должны способствовать воспитанию лидеров 21 века

Депутат Государственной Думы от Удмуртской Республики Алексей Загребин на съезде партии «Единая Россия» выступил с докладом на дискуссионной площадке «Умная сила и культурное лидерство».

Алексей Загребин отметил, что сохранение научных институтов, как академических, так и отраслевых, в субъектах федерации является залогом стабильного развития их интеллектуального потенциала.

Подчеркивая особую роль фундаментальной науки, Алексей Загребин отметил, что Удмуртия является ярким примером государственного подхода к организации научных исследований.

– В нашей республике уже в двадцатые годы прошлого века были приняты документы, ориентирующие власть и общество на развитие образования и науки. В 1931 году, в самых непростых политических и экономических условиях, в Удмуртии были созданы педагогический институт и комплексный НИИ социо-гуманитарного профиля. Буквально через несколько лет для подготовки местных врачебных кадров открывается медицинский институт.

В первые послевоенные годы были созданы механический институт, решивший проблему подготовки инженерных кадров в республике, и сельскохозяйственный институт, готовящий специалистов для аграрного производства. В 1972 году на базе педагогического института был создан Удмуртский государственный университет. Одновременно в республике шел процесс становления академической и отраслевой науки, ориентированной на высокотехнологичное производство ОПК.

– Конечно, предстоит ещё большая работа по поиску новых форм взаимодействия, создания базовых кафедр и междисциплинарных направлений, но всегда легче начинать что-то новое, опираясь на базу и опыт предыдущих исследований и организационных решений, - отметил Алексей Загребин. – Наша задача, как депутатов, избранных в Государственную Думу от Удмуртии, способствовать укреплению в республике позиций как базового образования, так и фундаментальной науки, тем самым воспитывая лидеров 21 века.

Напомним, что дискуссионную площадку «Умная сила и культурное лидерство» вел председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. На второй день съезда Вячеслав Никонов выступил с итогами работы дискуссионной площадки, где отметил, что российскому образованию не нужны революционные реформы. Нужна систематическая, эффективная, последовательная работа по реализации тех начинаний, которые записаны в Программе партии «Единая Россия».

Фото: susanin.udm.ru

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Автор статьи

Марина МАЙОРОВА Все материалы этого автора

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