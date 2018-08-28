"Не вижу смысла оставаться в Думе
Долгие годы в оппозиции приучили меня быть не только терпимым к проигрышам, но и нести ответственность за свои предложения. Политик без позиции не политик. Политический орган без позиции — пустое место.
Горожане, избирая своих депутатов, хотят видеть работающие институты местного самоуправления:
— генерирующую предложения Городскую думу,
— адекватную и внятную хозяйственную политику Главы города,
— контролирующую все это, активную и открытую Общественную палату.
Сегодня ничего этого нет.
Именно мы — Городская Дума, несём полноценную ответственность за криво созданную, погрязшую в разборках общественную палату города. Мы несём ответственность за бездействие в межбюджетных отношениях с республикой. Мы, единогласно выбравшие Главу города, стеснялись его спросить, чем занимаются некоторые его замы (с которыми мы кстати согласовывали контракты). Именно мы создали рабочую группу по антикризисных мерам... и бросили в ней работать не дойдя и до середины пути.
Да те же наказы — мы просто забрали у управлений Администрации города функцию дарения "подарков" в своих округах, что бы "объяснить" избирателям, зачем нужны депутаты. При чем делаем это за бюджетный счёт, но от имени депутатов. Отчеты в СМИ, об этих "подарках", также кстати оплачиваются из дотационного и закредитованного бюджета города.
Обо все этом (и не только) многократно выступал и вносил предложения. Очень часто думское большинство воздерживалось и не принимало решения избегая этой самой публичной дискуссии. В итоге Дума, так и осталась без какой либо позиции. Очень жаль!
Юношеское бунтарство отличается от поведения состоявшегося человека способностью нести ответственность за свои слова и поступки. Если мы, как орган не способны избрать Главу города, если не способны озвучить почему так происходит, то я не вижу смысла оставаться и бунтовать ради бунта. Я принял решение покинуть Думу.
Коллегам — успехов, Думе — взросления!"
Источник https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1718228288288142&set=a.465561993554784&type=3
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.