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Депутат Городской думы Ижевска Дмитрий Сурнин написал заявление о сложении полномочий

28 августа
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Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Screenshot 2 (1) Депутат Городской думы Ижевска Дмитрий Сурнин написал заявление о сложении полномочий

"Не вижу смысла оставаться в Думе

Долгие годы в оппозиции приучили меня быть не только терпимым к проигрышам, но и нести ответственность за свои предложения. Политик без позиции не политик. Политический орган без позиции — пустое место.

Горожане, избирая своих депутатов, хотят видеть работающие институты местного самоуправления:

— генерирующую предложения Городскую думу,

— адекватную и внятную хозяйственную политику Главы города,

— контролирующую все это, активную и открытую Общественную палату.

Сегодня ничего этого нет.

Именно мы — Городская Дума, несём полноценную ответственность за криво созданную, погрязшую в разборках общественную палату города. Мы несём ответственность за бездействие в межбюджетных отношениях с республикой. Мы, единогласно выбравшие Главу города, стеснялись его спросить, чем занимаются некоторые его замы (с которыми мы кстати согласовывали контракты). Именно мы создали рабочую группу по антикризисных мерам... и бросили в ней работать не дойдя и до середины пути.

Да те же наказы — мы просто забрали у управлений Администрации города функцию дарения "подарков" в своих округах, что бы "объяснить" избирателям, зачем нужны депутаты. При чем делаем это за бюджетный счёт, но от имени депутатов. Отчеты в СМИ, об этих "подарках", также кстати оплачиваются из дотационного и закредитованного бюджета города.

Обо все этом (и не только) многократно выступал и вносил предложения. Очень часто думское большинство воздерживалось и не принимало решения избегая этой самой публичной дискуссии. В итоге Дума, так и осталась без какой либо позиции. Очень жаль!

Юношеское бунтарство отличается от поведения состоявшегося человека способностью нести ответственность за свои слова и поступки. Если мы, как орган не способны избрать Главу города, если не способны озвучить почему так происходит, то я не вижу смысла оставаться и бунтовать ради бунта. Я принял решение покинуть Думу.

Коллегам — успехов, Думе — взросления!"

Источник https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1718228288288142&set=a.465561993554784&type=3

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