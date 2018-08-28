Столица Удмуртии на неопределённый срок снова осталась без главы **В понедельник, 20 августа, депутаты Городской думы на внеочередной сессии не смогли прийти к едином...

Политический демарш. Депутаты Гордумы оставили Ижевск без мэра **В понедельник, 20 августа, в администрации Ижевска прошла внеочередная сессия муниципального парлам...

Главу Ижевска не выбрали **Столица Удмуртии на неопределенный срок снова осталась без главы. Сегодня депутаты Городской думы...