‒ Любой человек должен чувствовать, что у него есть возможность получить помощь, ‒ считает он. ‒ А мы, муниципальные депутаты, ближе всего к избирателям. Работа в округе в Городской думе Ижевска строится на основе исполнения реестра наказов избирателей. Для этого ежегодно в бюджете города закладываются средства из расчета 1,6 миллиона на депутата. В результате на один округ приходится на исполнение наказов 3,2 миллиона, поскольку к средствам депутата, избранного по мажоритарному округу, прибавляются средства прикрепленного к округу депутата‒списочника. Таким партнером у Романа Лазарева является председатель Городской думы Ижевска Олег Гарин, избранный по списку «Единой России». Кроме этого, на исполнение наказов при слаженной работе можно присовокупить и миллион рублей депутата Государственного Совета. Точнее, было можно, поскольку в 2018 году республиканский парламент средства на исполнение наказов решил не выделять. А жаль…
Процедура исполнения наказов проста и отработана уже многолетней практикой. Наказ, включенный в реестр, администрация города обязана выполнить. Она ищет исполнителя, подрядчика, который выполнит те или иные работы. Подрядчик работы выполняет, согласовывает с администрацией, представителем избирателей, то есть старшим по дому, уличкомом и тому подобному, депутатами этого округа. И после этого подряд закрывается, и подрядчик получает свои деньги.
Округ Лазарева
Половина территории округа – частный сектор Восточного поселка. Вторая половина в районе улицы Татьяны Барамзиной. Поэтому депутату приходится решать самые разные задачи. Для Восточного поселка наиболее острые вопросы – дороги, коммуникации, вывоз мусора.
‒ К сожалению через наказы последнюю проблему не решить, ‒ говорит депутат, ‒ единственное что мы можем сделать, привлечь волонтеров для ликвидации несанкционированных свалок. Такие работы мы проводили на берегах речки Карлутки. Пытались с помощью администрации города ставить большие мультиконтейнеры для сбора мусора, которые потом вывозились. Но люди понесли туда и деревья, и строительный мусор.
Однако самая главная проблема Восточного поселка связана с тем, что этот район в генеральном плане города стал зоной многоэтажной застройки. Это раскололо население на сторонников и противников. Если жители бараков ждут – не дождутся, когда снесут их старое жилье и переселят в более подходящее, то владельцев коттеджей и частных домов не так‒то просто убедить продавать свои владения. Есть небольшая проблема с псевдомногоквартирными домами, построенными на участках, отведенных под индивидуальное жилищное строительство. Но она, по словам Романа Лазарева, решаема.
‒ Сейчас мы регулярно встречаемся с инициативной группой, которая против застройки многоквартирными домами, ‒ рассказывает Роман Николаевич. ‒ У меня и у Олега Владимировича Гарина позиция простая – мы защищаем интересы и сторонников, и противников застройки. Сегодня мы предлагаем разбить этот район на зоны. Допустим, участок на проезде Чапаева от Профсоюзного переулка до улицы Герцена по большей части застроен бараками. Естественно, что эта зона должна быть застроена пусть не высотными, но многоэтажными домами. Конечно, наша позиция не влияет на позицию Правительства Удмуртии. У нас таких полномочий нет. Мы можем только просить менять зоны. Но ситуация зашла уже далеко. Есть застройщики, которые уже купили землю, вложили средства и менять что‒либо там уже поздно. Но мы стремимся каждую ситуацию рассматривать отдельно.
Однако Роман Николаевич отмечает, что строительство высотного, скажем, 17‒этажного жилого дома в центре Восточного поселка хорошо для тех, кто в этих домах будет жить. С семнадцатого этажа весь город будет как на ладони. А каково будет тем, чьи участки будут практически просматриваться?
‒ Мы встречаемся с этой инициативной группой, общаемся с людьми, мы открыты, но пока оптимального решения не нашли, ‒ сетует депутат.
В зоне многоквартирных домов свои проблемы, в основном они связаны с жилищно‒коммунальным хозяйством. Люди хотят прозрачных тарифов и реальной работы управляющих компаний, благоустройства дворовых территорий.
‒ И здесь тоже происходят расслоения, ‒ отмечает Роман Николаевич, ‒ молодые люди хотят детскую площадку, пожилые – сквер, автомобилистам подавай место для парковки.
Поэтому мы опираемся, прежде всего, на письменное решение собственников жилья.
Конечно, нельзя в каждом дворе поставить отличную детскую или спортивную площадку. Поэтому депутат старается разместить объекты таким образом, чтобы ими могли пользоваться и жители соседних дворов.
У каждого депутата Гордумы есть общественная приемная. Роман Лазарев по оборудованию юрист, поэтому, кроме решения проблем, с которыми к нему обращаются избиратели, он их еще и консультирует. И люди приходят с самыми разными вопросами.
Кому‒то нужно помочь с путевкой в детский сад, а кому‒то не хватает пятисот рублей на лечение.
‒ Мы не всегда можем помочь и поэтому стараемся помогать там, где это действительно необходимо, ‒ говорит Роман Николаевич. ‒ Есть ведь еще и категория так скажем, профессиональных просителей. Правда, в своем округе я таких не припомню, но я слышал об этом от коллег‒депутатов.
Приходится решать и спорные вопросы. В переулке Уральском по наказам избирателей построили пешеходную дорожку. Переулок не очень широкий и достаточно грязный. Тротуар был необходим. А расположенный там автосервис стал использовать тротуар в качестве стоянки. Жители стали выражают недовольство, пришлось обращаться в ГИБДД. Сейчас и дорожка свободна, и автосервис не пострадал, поскольку буквально в десяти метрах была отличная пустая площадка, которую почему‒то не хотели использовать под парковку.
‒ Лично мне нравится все, что я сделал в округе, потому что любая помощь ‒ это плюс, ‒ говорит депутат. ‒ Мне очень нравится помогать людям. Если мне реально удается поспособствовать решению вопроса, даже если это просто получение путевки в детский сад для ребенка, которому полтора‒два года, а это самый сложный возраст, я очень горжусь этим.
Цель – пополнить бюджет
Комиссия по экономической политике, промышленности и предпринимательству, в которой Роман Николаевич работает с самого начала созыва, в уходящем году провела девять заседаний, на которых рассмотрела 125 самых различных вопросов: от бюджета до формирования административных комиссий.
‒ Работа нашей комиссии направлена, прежде всего, на получение каких‒то доходов, ‒ поясняет он. ‒ Мы, к сожалению, для этого имеем очень ограниченные возможности. Но в любом случае мы и пробуем, и ищем.
Запомнился вопрос, который был решен в бюджете текущего года. Были выделены 10 миллионов рублей на благоустройство Хохряковского кладбища.
‒ Есть такое понятие как родовое захоронение, ‒ поясняет суть проблемы Роман Лазарев.
‒На эту услугу у людей большой спрос. Суть в том, что человек бронирует на кладбище несколько мест, чтобы захоронения были рядом. Особенно большой спрос на это именно в Хохряках. А это реальные деньги, которые можно получить в бюджет города. Однако, для того чтобы эти места появились, было необходимо провести определенные благоустроительные работы.
В результате из 10 миллионов было потрачено восемь, а привлечено 11,5 миллиона. К тому же был сделан задел еще на полтора года.
‒ В любом случае бюджет обязан содержать кладбища, а это затратно, за счет же родовых захоронений можно выйти в ноль или даже принести прибыль. Кладбища разрастаются, а крематория‒то мы так и не построили, ‒ говорит Роман Николаевич.
Одна из компетенций комиссии – распоряжение городским имуществом. Решались вопросы приватизации городского имущества, реализации муниципальных программ, в том числе в части поддержки предпринимательства, внесение поправок в городской бюджет и многие другие вопросы.
Кстати
Четвертый Восточный избирательный округ расположен в Устиновском и в Индустриальном районах. В Устиновском районе в округ входят все дома по улице Татьяны Барамзиной, а также часть домов с улицы Короткова и Автозаводской. В Индустриальном районе это микрорайон «Восточный поселок» и часть территории микрорайона «Культбаза».
Справка «УП»
Роман Николаевич Лазарев, депутат Городской думы Ижевска по Восточному избирательному округу № 4. Заместитель Председателя постоянной комиссии Городской думы города Ижевска по экономической политике, промышленности и предпринимательству. Родился 13 августа 1983 в городе Ижевске. В 2001 году окончил Челябинский юридический техникум по специальности «Право социального обеспечения», квалификация «Юрист», в 2005‒м ‒ Удмуртский госуниверситет по специальности «Гражданское право». В 2010 году получил второе, экономическое образование в Ижевской государственной сельскохозяйственной академии по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».
Наказы депутата Лазарева
- Приобретена мебель в учебные кабинеты АМОУ «Гуманитарный лицей».
- Заменены оконные блоки в МБОУ «СОШ № 64».
- Проведен ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: улица Татьяны Барамзиной, 80.
- Приобретен электронный конструктор LEGO Tetrix mind (тип базовый) для организации кружка робототехники, с комплектом дополнительного оборудования в МБОУ ДО «СТЦ «Автомобилист» клуб «Вираж».
- Приобретен профнастил для МБДОУ «Детский сад № 191».
- Заменены оконные блоки в спальных помещениях в МКОУ «Школа-интернат № 13».
- Проведен ремонт подсобного помещения в МКОУ «Школа № 39».
- Проведен ремонт потолка «Армстронг», электропроводки, заменены электрощиты в МБОУ «СОШ № 16».
- Отремонтирована автомобильная дорога в переулке Воткинский от улицы Совхозная до улицы Ипподромная.
- Проведено кронирование тополей на земельном участке многоквартирного дома по адресу проезд Чапаева, 33.
- Построены сети наружного освещения с проведением экспертизы проектно-сметной документации на улице Татьяны Барамзиной.
- Отремонтирован и обустроен тротуар в переулке Воткинский.
- Приобретена мясорубка М50С в МБДОУ «Детский сад № 186».
- Отремонтированы сети наружного освещения с установкой дополнительных светильников на улице Серова.
- Приобретены электрическая плита, холодильный шкаф и светильники в МБДОУ «Детский сад № 166».
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