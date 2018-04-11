Стороны обсудили перспективы по софинансированию региональных программ развития промышленности на 2019 год.
Напомним, что постановлением Правительства РФ от 15 марта 2016 года № 194 предусмотрено предоставление региональным бюджетам на условиях софинансирования федеральных субсидий на реализацию мероприятий региональных программ развития промышленности. По итогам проведённого в 2016 году конкурса Удмуртия со своей программой «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» вошла в число трёх регионов, чьи программы признаны лучшими, и получила субсидии федерального бюджета в размере 55 млн рублей для софинансирования затрат на реализацию проектов по модернизации и развитию производств
Удмуртская Республика в полном объёме освоила федеральные средства и исполнила обязательства по обеспечению уровня софинансирования за счёт ассигнований бюджета республики в размере 40 млн рублей. От реализации мероприятий, поддержанных государством, получен социально-экономический эффект в виде создания к 2017 году более 3,5 тысяч высокопроизводительных рабочих мест, привлечения более 4 млрд рублей суммарного размера внебюджетных инвестиций для реализации инвестиционных проектов и программ.
В ходе встречи речь также шла о возможностях поддержки и продвижения проектов ведущих предприятий республики по проведению научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности. Реализация этих проектов будет способствовать созданию более 340 новых рабочих мест, увеличению производственных объёмов, снижению зависимости российской промышленности от зарубежного оборудования.
Фото – пресс-служба Минпромторга РФ.
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