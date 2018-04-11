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Денис Мантуров и Александр Бречалов обсудили вопросы развития промышленного сектора Удмуртской Республики

4 апреля
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Сегодня, 4 апреля, Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

Img 9988 Денис Мантуров и Александр Бречалов обсудили вопросы развития промышленного сектора Удмуртской Республики

Стороны обсудили перспективы по софинансированию региональных программ развития промышленности на 2019 год.

Напомним, что постановлением Правительства РФ от 15 марта 2016 года № 194 предусмотрено предоставление региональным бюджетам на условиях софинансирования федеральных субсидий на реализацию мероприятий региональных программ развития промышленности. По итогам проведённого в 2016 году конкурса Удмуртия со своей программой «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» вошла в число трёх регионов, чьи программы признаны лучшими, и получила субсидии федерального бюджета в размере 55 млн рублей для софинансирования затрат на реализацию проектов по модернизации и развитию производств

Удмуртская Республика в полном объёме освоила федеральные средства и исполнила обязательства по обеспечению уровня софинансирования за счёт ассигнований бюджета республики в размере 40 млн рублей. От реализации мероприятий, поддержанных государством, получен социально-экономический эффект в виде создания к 2017 году более 3,5 тысяч высокопроизводительных рабочих мест, привлечения более 4 млрд рублей суммарного размера внебюджетных инвестиций для реализации инвестиционных проектов и программ.

В ходе встречи речь также шла о возможностях поддержки и продвижения проектов ведущих предприятий республики по проведению научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности. Реализация этих проектов будет способствовать созданию более 340 новых рабочих мест, увеличению производственных объёмов, снижению зависимости российской промышленности от зарубежного оборудования.

Фото – пресс-служба Минпромторга РФ.

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Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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