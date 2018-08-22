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Денис Мантуров и Александр Бречалов обсудили развитие промышленности в Удмуртской Республике

22 августа
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21 августа состоялась рабочая встреча Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и Главы Удмуртской Республики Александра Бречалова.

Img 0074 1 (1) Денис Мантуров и Александр Бречалов обсудили развитие промышленности в Удмуртской Республике

В совещании также принял участие и.о. министра промышленности и торговли Удмуртской Республики Виктор Лашкарев.

Александр Бречалов представил основные показатели работы промышленного сектора республики за 7 месяцев 2018 года и поблагодарил за поддержку Удмуртского кластера производителей нефтегазового оборудования. Напомним, что Приказом Минпромторга России от 7 мая подтверждено его соответствие требованиям к промышленным кластерам и специализированным организациям, что является одним из обязательных условий для последующего получения мер государственной поддержки.

Глава Удмуртии также обратился к Денису Мантурову с просьбой поддержать заявки от предприятий региона на компенсацию затрат на НИОКР (в 2018 году подано 11 заявок на сумму около 900 млн рублей и объёмом инвестиций по данным проектам на сумму 4,8 млрд рублей). В числе проектов: разработка и освоение производства металлорежущих станков; разработка и постановка на производство номенклатуры компонентов новой мототехники тяжёлого класса; разработка технологии и серийное производство электрического силового агрегата для применения в мотоциклетной отрасли; разработка и серийное производство компонентов энергообеспечения и управления мототехникой тяжёлого класса с электрическим силовым агрегатом; двухлазерный комплекс селективного лазерного плавления (3D–принтер).

В завершение встречи была затронута тема подготовки и проведения в 2019 году 100–летия Михаила Тимофеевича Калашникова. Александр Бречалов пригласил Дениса Мантурова принять участие в праздничных мероприятиях 19 сентября 2018 года, приуроченных ко Дню оружейника – профессиональному празднику работников российской оборонной промышленности, который отмечается в нашей стране с 2012 года.

Справка:

В промышленном комплексе Удмуртии за 7 месяцев 2018–го отмечается рост объёмов отгруженных промышленных товаров до 338,2 млрд. рублей (рост на 11,9 процента к аналогичному периоду 2017 года).

Рост объёмов отгрузки наблюдается:

– в производстве автотранспортных средств (темп роста объёмов – 127,3 процента) – положительную динамику производства обеспечило ведущее предприятие отрасли – ООО «Лада Ижевский автомобильный завод», на котором за январь–июль 2018 года собрано 70 тысяч 628 легковых автомобилей, что на 17,2 процента больше, чем за январь–июль 2017 года;

– в металлургическом производстве (107,4 процента) – на рост объёмов производства повлияло ведущее металлургическое предприятие

– ПАО «Ижсталь»;

– в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (105,6 процента) – существенный вклад в рост производства внесли АО «Ижнефтемаш», ООО «Завод НГО «Техновек» на которых наблюдается значительный рост объёмов производства;

– в лесопромышленном комплексе (118,1 процента), в том числе в производстве мебели (102,5 процента), в производстве бумаги и бумажных изделий (108,1 процента); в обработке древесины (131,9 процента) – положительную динамику производства обеспечила группа предприятий «Увадрев – Холдинг», ООО «Орион» на которых существенно увеличены объёмы отгрузки;

– в производстве химических веществ и химических продуктов (105 процентов) – рост наблюдается на АО «Новый дом»;

– в производстве прочей неметаллической минеральной продукции (101,2 процента);

– в производстве напитков (104,2 процента).

По итогам первого полугодия на 25 процентов выросло производство гражданской продукции на предприятиях ОПК Удмуртии, а её доля в общем объёме производства составила свыше 30 процентов.

Значительную поддержку региональным промышленным проектам, направленным на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий, оказывают средства ФРП. За период с начала 2018 года предприятиями Удмуртии привлечено из ФРП инвестиций в размере 323 млн рублей, что в 2 раза больше уровня за весь период 2017 года и в 5 раз 2016 года. В планах до конца 2018 года – привлечь ещё не менее 350 млн рублей.

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Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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