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Денис Дюгуров: «Стране нужны тысячи чемпионов»

25 ноября
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Победу сборной команды России на мировом чемпионате Worldskills в Абу‒Даби в октябре этого года можно считать неожиданным сюрпризом, и этот факт продолжает оставаться в центре общественного внимания. С золотой медалью вернулся с чемпионата победитель соревнований по сетевому и системному администрированию, студент института математики, информационных технологий и физики Удмуртского государственного университета Леонид Шмаков. О проблемах, связанных с участием нашей страны в чемпионатах Worldskills и состоянии современного профессионального образования, наш корреспондент беседует с тренером Леонида Шмакова, сертифицированным экспертом союза WorldSkills, заведующим кафедрой математического моделирования и прогнозирования УдГУ Денисом Дюгуровым.

23591 Денис Дюгуров: «Стране нужны тысячи чемпионов»

‒ Денис Владимирович, насколько программа образования в нашей стране приближается к системе подготовки специалистов по программе Worldskills? ‒ Надо понимать, что движение Worldskills очень масштабное. В него входит множество количество профессий, только мировых компетенций 52. Там не только айтишники, но и водители, механизаторы, токари, пекари. Что касается образовательных стандартов и на других уровнях, такая работа, безусловно, ведется, стандарты заметно меняются и внедряются в практику, хотя бы на уровне документов. Действительность и документы ‒ вещи разные. В действительности существуют две основные проблемы. Первая ‒ это материальное оснащение, а вторая ‒ кадровая. Первая проблема, надо отдать должное нашему правительству, решается. Материальная база колледжей и университетов значительно улучшается. А вот что касается кадровой проблемы ‒ она остается чрезвычайно острой. Движение Worldskills ‒ это внедрение лучших мировых промышленных и образовательных практик, для этого нужны люди.

‒ И нужно искать ребят, которых можно научить... ‒ Ребят искать не надо. Worldskills ‒ движение для всех, кто упорством и трудом достигает высот в профессии. Это не олимпиада, не спорт высших достижений, почему я и занимаюсь этим. Здесь не нужны какие‒то специальные методики подготовки и особые знания, это программа жизненного пути для трудоспособных детей. Например, члены сборной УдГУ, которые сейчас выигрывают соревнования студенты второго курса. А когда они поступили в университет, ничего не знали о работе системного администратора. То же самое могу сказать и по другим компетенциям. Здесь не нужна специальная подготовка, нужны трудолюбие и упорство участников. А со стороны преподавателей и экспертов, которые готовят участников соревнований, знание передовых практик. Если ученик хочет трудиться, он добивается результата. Поэтому мы можем взять из школы троечника и через несколько лет он может стать чемпионом, если будет все силы отдавать учебе.

‒ Вы эксперт и тренер Worldskills. А как им стать? ‒ В каждой компетенции по‒разному. Но вообще‒то существует положение в Союзе Worldskills об аккредитации экспертов. У нас есть положение, по которому в нашей профессии необходимо иметь определенный трудовой стаж по профессии в отрасли, промышленную сертификацию от производителей оборудования и операционных систем. Поскольку конкурс состоит из нескольких частей, обязательно иметь компетенции в управлении различными операционными системами. Промышленная сертификация и опыт работы, в том числе необходимо участвовать вместе со своим подопечным в нескольких чемпионатах разного уровня. Первый чемпионат в Удмуртии проходил в полевых условиях, без всякой помощи со стороны Москвы. Когда главный эксперт к нам приехал и увидел, на каком уровне я вот этими руками организовал чемпионат, он предложил мне войти в тренерский штаб сборной страны.

‒ Вы, как тренер, ехали в Абу‒Даби с уверенностью, что станете победителями? ‒ Нет. Россия участвует в чемпионатах с 2013 года. В том году в Лейпциге у нашей страны было предпоследнее место. В 2015 году была Бразилия. Там Россия взяла медальон, название которого можно перевести как «За качество». Это награда за то, что участник набирает больше, чем средний балл всех соперников. В Бразилии Россия взяла последний возможный медальон. Поэтому мы думали: медаль в Абу‒Даби станет для нас колоссальным успехом. Но работа была проведена огромная. Мы ведь не только Леонида подготовили, а получили и себе очень большой зачет. Случилось так, что два международных модуля из четырех разрабатывали мы, наш тренерский штаб. Конечно, изначально там другие авторы ‒ коллегия международных экспертов, куда мы не входим, но они взяли за основу на 90 процентов задания из чемпионата России. Наш чемпионат очень вырос за последнее время. Задания к нему разрабатываем мы, поэтому знали, что у Леонида Шмакова хорошие шансы. То, как упорно он работал, давало нам лишь надежду. А получилась золотая медаль! Кстати, Леонид Шмаков не только чемпион мира, он еще и бронзовый призер чемпионата Европы 2016 года в шведском Гетеборге. В чемпионатах Европы участвует команда из двух человек, тогда в Гетеборге Леонид был напарником Александра Горбачева.

‒ Впереди Казань. ‒ Сначала будет Будапешт. Чемпионаты мира проводятся раз в два года. Между ними ‒ чемпионат Европы. Он состоится в декабре 2018 года. Остался год. А потом будет Казань, и там правительством поставлена цель ‒ завоевать золото.

‒ Кого‒то из Удмуртии вы готовите на эти соревнования? ‒ Могу сказать только то, что пока мы не знаем, кого возьмем. У меня, безусловно, есть перспективные ребята, которые имеют победы на уровне ПФО, выходят в российские финалы это парень и девушка, им по 18 лет. Может быть, кто‒то из них будет готовиться на чемпионат, но решение принимает тренерский штаб и Союз Worldskills. Есть и другие кандидаты из разных регионов России. Конкуренция серьезная, но благодаря ей и достигаются результаты. Справедливости ради могу сказать, что Леонид был не лучшим в национальном рейтинге, в российском чемпионате он ничего не выигрывал. Были парни, которые заметно лучше его технически. Но мы не взяли их, потому что они не были готовы работать так, как Леонид.

‒ То есть здесь важна психологическая подготовка? ‒ Человек должен быть готов к тому, что он будет заниматься только этим и больше ничем, причем в течение длительного времени.

‒ Можно подумать: взяли парня, начали его натаскивать, как на ЕГЭ, вот и стал он победителем. ‒ ЕГЭ ‒ оторванное от жизни мероприятие, а мы говорим о технологиях, которые применяются в промышленности. Поэтому мы натаскиваем его на то, чтобы он был хорошим рабочим. Ничего зазорного здесь нет.

‒ Я не говорю, что это зазорно. Получается, чемпион или призер Worldskills ‒ это штучный товар. ‒ Пока ‒ да. Но основная идея Worldskills как раз в том, чтобы товар этот стал не штучным, а массовым. Да, в мире не очень приветствуется такая массированная специальная подготовка. Никто не против, но никто и не за нее. Специально же существует квота ‒ один человек участвует в одном соревновании один раз. Так что если бы Леонид даже по возрасту подходил, он теперь не может поехать ни в Будапешт, ни в Казань. Он уже был участником.

‒ Идея движения Worldskills ‒ внедрение лучших практик в образование. А как это сделать? ‒ Ответ на этот вопрос существует, только он никому не нравится. Поэтому его не задают. Я буду говорить только за свою отрасль. Представьте ситуацию: у нас сейчас в колледже УдГУ, в организации, которая подготовила чемпиона мира, и он здесь учится, где база создана, ушел один из преподавателей информатики, и во всем колледже УдГУ, у всех студентов в течение месяца не было информатики.

‒ Почему? ‒ Потому что денег мало, а у него семья, дети. Ушел в организацию, где ставка в два с половиной раза выше. Логично было предположить, что уйдет человек? Да! Правда заключается в том, что лучшие из лучших из системы образования начали уходить давно. Сейчас отсюда начинают уходить лучшие из оставшихся… В университетах, колледжах остаются работать люди трех типов: первые ‒ те, кто никому нигде не нужны; вторые ‒ те, кто работают давно, и им поздно что‒то менять; и третьи ‒ те, кто может себе позволить. Третьих ‒ очень немного. Вторых больше, но тоже достаточно мало, и они, в силу, например, возраста инертны и не могут осваивать новое. А первые ‒ не могут в принципе, потому что их нельзя подпускать к высшему образованию на пушечный выстрел. Это, к сожалению, правда.

‒ Грустную картину вы нарисовали. ‒ Да. Поэтому чемпионы у нас являются штучным товаром, в которых вкладывают компетенции такие единицы‒энтузиасты, как я. Не хочу себя выпячивать, мне на самом деле тоже горько от того, что таких единиц не хватает.

‒ Возникает вопрос: как исправить ситуацию? ‒ Ответ существует и на этот вопрос. Его нашла в свое время молодая советская республика. Одним из первых декретов Владимир Ленин в 1923 году пригласил за золотые червонцы 5 тысяч американских инженеров. Это официальный исторический факт. И эти люди в течение 4 лет были интегрированы в систему советского образования. Они не разрабатывали проекты, не строили нам БАМ или какую‒то ГЭС, они учили инженеров. Они создали элиту советской инженерии, которая сделала рывок к космосу и ядерному оружию. А потом они уехали обратно в Штаты. Беда в том, что у нас внутренних ресурсов таких инженерных кадров сейчас, видимо, нет. Мы не можем их даже понаделать за короткий срок. Это не только мое мнение. И я согласен с тем, что недалек тот момент, когда мы не то, что не сможем учить технологиям, мы не сможем понять технологии, которые создаются в мире. Да, я тренер чемпиона мира, но я не могу сделать революцию ‒ ни научную, ни техническую. Если таких, как я, будет много, мы способны научить таких, как Леня, в массовом режиме, чтобы они досконально понимали, что сейчас есть в мире самого хорошего и нового. И такие, как Леня, понимая, что есть хорошего и нового, поскольку они молоды, смогут сделать рывок. Нам нужно научить тех, кто сможет сделать такой шаг, а если этого не произойдет, мы даже не сможем научить. Вот в чем беда. Слишком много нужно для этого времени, а времени нет, но об этом никто не думает.

‒ Потому что мы зарабатываем золотые медали? ‒ То, что мы зарабатываем золотые медали, это неплохо. Это значит, что мы хоть что‒то делаем.

‒ А кто финансировал подготовку Леонида? ‒ Союз Worldskills ‒Россия. А это федеральный бюджет. Мою кафедру, а значит, и местную студенческую сборную, чем может, поддерживает руководство УдГУ. За что большое спасибо. К сожалению республиканской поддержки у нас пока нет.

Почему ваш выбор пал именно на Леонида Шмакова? ‒ Он хотел трудиться. Ему досталась очень тяжелая работа, и он справился с ней.

‒ Сегодня чемпиона мира Леонида Шмакова зачисляют в свои коллективы многие организации. В их числе и УдГУ. ‒ Могу сказать, что изначально в приказе о формировании сборной России Леонид был записан как лаборант Тюменского университета. Но, честно говоря, с Тюменью Леонида ничего не связывает. Когда его приглашали в Тюмень, ему обещали, что он станет студентом университета, будет получать зарплату, учиться и жить в хороших условиях. Ничего этого не произошло. С Леонидом я познакомился в начале 2016 года при подготовке к чемпионату России в Москве, где он занял 4‒е место, и это был его лучший результат. После этого мы начали готовиться к Гетеборгу. Леонид неоднократно приезжал в Ижевск. В Удмуртском государственном университете единственная сертифицированная площадка по подготовке к чемпионатам по системе Worldskills в нашей компетенции. А в этом году я предложил ему поступить к нам учиться, получать высшее образование, и Леня с радостью согласился. Приехал, сдал экзамены, поступил и сейчас учится. Поэтому могу сказать, что совесть Удмуртской Республики, УдГУ и Дениса Владимировича Дюгурова в заявлении, что Леонид Федорович Шмаков имеет прямое отношение к Удмуртии и Удмуртскому государственному университету, чиста.

‒ В списке чемпионов, кроме Леонида, есть еще имена из университета? ‒ Мы всего два года в движении Worldskills. Но за эти два года у нас, кроме Леонида, есть еще два чемпиона. Николай Михалев, первый чемпион Удмуртии и серебряный призер чемпионата ПФО 2016 года, и Екатерина Морева, чемпион республики 2017 года и чемпион ПФО 2017 года, а кроме этого у нее 5‒е место на чемпионате России 2017 года. В сборной команде у нас сейчас шесть человек, трое из них уже имеют медали.

‒ Что вы считаете приоритетом в тренерской и образовательной работе? ‒ Надо привлекать людей, создавать свою научную школу, но это требует вложений в первую очередь в людей, а не в помещения и технику. И решения эти должны приниматься на очень высоком уровне. Мы должны готовить таких, как Леонид, которые будут в состоянии разбираться в западных устройствах и операционных системах, применять свою смекалку и создавать свои технологии. Шмаков один, а таких, как он, должно быть 10 тысяч. От этой цели мы пока далеки, но идем к ней…

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