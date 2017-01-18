Государственная жилищная инспекция Удмуртии обнародовала предварительные итоги проверки формирования спецсчетов на капремонт многоквартирных домов, которые были переданы от ООО «Городская УК» в «общий котел» регионального оператора.
В частности, было выявлено, что управляющая компания перевела в Фонд капитального ремонта УР меньше средств, чем собрала с собственников домов. Суммы взносов, которые так и не попали на счет регоператора, по некоторым домам превышают полмиллиона. За это нарушение управляющая компания может лишиться лицензии, а жители вправе обратиться в Фонд капитального ремонта УР за перерасчетом.
Как рассказали в Госжилинспекции УР, с просьбой провести проверку обратились собственники и администрация Ижевска, в том числе по факту выставления «двойных» платежек, которые приходили жителям и от регоператора, и управляющей компании. Обращения поступили также от Фонда капитального ремонта УР и ООО «Городская УК» с встречными требованиями проверить действия друг друга. В связи с этим в декабре прошлого года ведомство начало проверочные мероприятия в отношении двух организаций, ответственных за формирование фондов капремонта в 41 многоквартирном доме в Ижевске: ООО «Городская УК» и НУО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в УР».
– В прошлом году в этих домах был изменен способ формирования фонда капитального ремонта со спецсчета на счет регионального оператора. Причина - собираемость взносов на капремонт была меньше положенных по закону 50 процентов. В начале октября жильцы домов уже получили квитанции на уплату взносов за сентябрь от регионального оператора. При этом фонд начал собирать как текущие, так и недостающие суммы ежемесячных взносов, поступающих от жильцов этих домов, начиная с 1 февраля 2015 года, - напомнила начальник отдела Госжилинспекции УР Ирина Пушина.
В ходе проверки инспекторы установили, что Городская УК не в полном объеме передала регоператору информацию по начислениям и оплате взносов собственниками домов. По девяти домам УК не смогла представить документы, по которым можно было провести сверку уплаченных собственниками взносов и средств, зачисленных на спецсчета. Это дома по адресам: ул. Ворошилова, 58, ул. Молодежная, 71, 76, ул. Восточная, 9, ул. Орджоникидзе, 25, ул. Кирпичная, 39, ул. Кирзаводская, 7а, ул. Клубная, 69, ул. Степана Разина, 54. По данному факту компания привлечена к административной ответственности и получила предписания представить необходимые документы в Госжилинспекцию.
В 32 домах установлено расхождение сумм взносов, поступивших на счет платежного агента УК, и сумм взносов, пришедших на специальные счета домов. Размер взносов, выплаченных собственниками, но не переданных на спецсчета, варьируется от 26 тысяч до 556 тысяч рублей.
– Проверки продолжаются. Собственники могут подключиться к проверочным мероприятиям, обратившись в инспекцию с банковскими выписками по спецсчетам, счетами-извещениями и квитанциями по оплате, - сказала Ирина Пушина.
По словам начальника ГЖИ УР – Главного государственного жилищного инспектора Удмуртии Марата Исмагилова, в совокупности по 32 домам на специальные счета не поступило 6,5 млн. рублей, выплаченных собственниками в качестве взносов на капремонт. Госжилинспекция УР выдала предписания Городской УК по перечислению на счет регоператора недостающих сумм, сроки исполнения по которым истекли 30 декабря 2016 года. Сейчас жилищные инспектора начали проверку поступления средств.
– В настоящее время в отношении двух домов - ул. Восточная, 40, и ул. Коммунаров, 193, по которым ООО «Городская УК» не исполнила первое предписание ГЖИ о перечислении недостающей суммы, суд уже рассматривает материалы для назначения штрафов от 200 тыс. рублей по каждому дому. Неисполнение второго предписания будет являться основанием для исключения домов из реестра УК, что может произойти уже в феврале. Последствиями того, что ООО «Городская УК» нарушала законодательные нормы, может стать лишение ее лицензии, а также рассмотрение фактов хищения денежных средств в рамках уголовного дела, - подчеркнул Марат Исмагилов.
Есть претензии у жилищных инспекторов и к Фонду капитального ремонта УР. Как рассказала Ирина Пушина, инспекторы установили, что Фонд капремонта УР сделал собственникам перерасчет задолженности на основании сведений, представленных Городской УК, за период с 1 июня 2015 года по 31 августа 2016 года. Однако у него не было полных данных об оплате собственниками взносов, в частности, о начислениях и оплате за четыре месяца (с 1 февраля 2015 года по 31 мая 2015 года). Также отсутствуют данные по муниципальным квартирам и нежилым помещениям.
– По домам, которыми управляла Городская УК, региональный оператор недостаточно хорошо исполняет свои функции по учету средств и не предпринимает мер по истребованию у управляющей компании недостающих сведений по формированию фондов капремонта домов. В связи с этим Фонду капремонта УР выдано предписание о принудительном истребовании у Городской УК недостающих сведений. Срок исполнения – до 31 января 2017 года, – отметила Ирина Пушина.
Что касается двойных платежек, то здесь вывод жилищных инспекторов однозначный, - регоператор действовал в рамках закона.
– В настоящее время ООО «Городская УК» прекратило выставлять счета за капремонт собственникам домов, - рассказал Марат Исмагилов. – Однако в объявлениях, которые компания размещала на дверях подъездов, говорилось, что «счет-квитанции от Фонда капитального ремонта не соответствуют действительности, так как в них не учтены суммы, оплаченные на специальный счет дома», и поэтому следует воздержаться от их оплаты. При этом организация продолжала выставлять жителям 41 дома ежемесячные платежки, которые становились «двойными», так как в это же время им приходили и платежные документы от регоператора. В связи с этим собственники имеют право обратиться к регоператору с квитанциями об оплате взносов для перерасчета или аннулирования задолженности. Это нужно сделать и по тем периодам, когда владельцами спецсчетов на капремонт были АНО «Единый СПК» и ООО «Единая УК», не дожидаясь окончания разбирательств между Фондом капитального ремонта УР и ООО «Городская УК». В настоящее время регоператор является организацией, ответственной за формирование фондов ремонта этих домов, должен напрямую взаимодействовать с собственниками, получая от них информацию. При необходимости он будет защищать законные интересы собственников в суде.
Напомним, ООО «Городская управляющая компания» управляет сегодня 254 МКД (это более 1 млн. 27 тыс. кв. метров жилья). Руководит компанией Наиль Кутдузов. Ранее под началом Наиля Кутдузова и его отца Рауфа работали три компании: ООО «УК Доверие», ООО «Единая управляющая компания» и Специализированный потребительский кооператив по управлению многоквартирными домами «Единый СПК». В апреле 2015 года всем этим организациям ГЖИ отказала в выдаче лицензий.
В мае прошлого года руководителя ООО «Группа компаний «Единая УК» Рауфа Кутдузова задержали по обвинению в даче взяток. Уголовное дело передано в суд. В отношении его сына, депутата Госсовета УР Наиля Кутдузова, возглавляющего ООО «Единая УК» и СПКУД «Единая СПК», уголовное дело возбудили в декабре. По версии следствия, он присваивал денежные средства МУП г. Ижевска «Ижводоканал», перечисляемые жильцами подконтрольных домов в качестве оплаты за предоставленные услуги по водоснабжению. Делом занимается СУ СКР по УР.
Кстати
Фонд капремонта УР вышел с законодательной инициативой, предложил внести изменения в статью 175 Жилищного кодекса РФ.
– В пункт статьи, где перечисляются организации, имеющие право открывать спецсчета, мы предлагаем добавить: «если иное не предусмотрено законодательством субъекта РФ», - пояснил первый заместитель директора Фонда капремонта УР Алексей Горбунов. - Смысл этих изменений в том, чтобы правительство субъекта РФ утверждало перечень лиц, которые могут быть владельцами спецсчетов.
Предполагается, что правительство будет принимать решение, исходя из сложившейся в регионе ситуации. В Удмуртии же владельцем всех спецсчетов должен являться регоператор.
По словам Алексея Горбунова, у схемы с аккумулированием спецсчетов в одной организации много преимуществ: появится полная картина реализации программы капремонта, качество выполняемых работ не останется без внимания контрольных и надзорных органов, расценки на выполнение ремонта будут находиться в рамках правового регулирования, а не произвольно достигнутых договоренностей. Еще один плюс - в случае если на спецсчете денег недостаточно, не придется, как сейчас, передавать все документы и остатки средств от «управляйки» фонду, а через год, когда собственники снова захотят спецсчет, проводить всю процедуру вновь.
– Мы понимаем, что нам будет очень непросто продвигать нашу инициативу, тем более на федеральном уровне, потому что проблем, с которыми мы столкнулись в Удмуртии, больше нет ни в одном регионе, - рассказал Алексей Горбунов. - В других субъектах только сейчас начинают появляться спецсчета, до сих пор большинство домов собирали деньги в «общий котел».
На сегодня регоператор, помимо «общего котла», является владельцем более 700 спецсчетов, так что организация готова взять на себя заботу о счетах, которыми сейчас владеют управляющие организации, заверили в фонде.
В Ижевске только 39 процентов собственников жилья (1120 домов), попавших в региональную программу капремонта, копят деньги на капремонт своих домов на общем счете регионального оператора, а 61 процент (1755 домов) выбрали спецсчет, владельцем которого является Фонд капремонта УР, УК или ТСЖ. В целом по Удмуртии это соотношение 60 на 40.
Фото: lotosgtrk.ru
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