Символично, что первое совещание в 2017 году, объявленном Президентом России Годом экологии, депутат Государственной Думы Валерий Бузилов посвятил экологической проблеме в Ижевске.
Накануне Нового года к депутату обратилась инициативная группа РЭОО УР «Гроод-сад - Ярушки». На приеме, который проводил Валерий Викторович, люди рассказали о проблеме, которая не может решиться на протяжении многих лет.
Речь идет о Ярушкинском дендропарке, расположенном на окраине Ижевска, с восточной стороны улицы Союзной. Это территория Завьяловского района, муниципальное образование «Первомайское».
Когда-то дендропарк был Ярушкинским участком Удмуртского ботанического сада – особо охраняемой природной территорией регионального значения.
По своей сути дендропарк – это природа Удмуртии в миниатюре. Здесь находится большинство встречающихся в республике видов растений, деревьев, птиц, и даже некоторые редкие, например, знаменитый италмас, или купальница европейская. Ценность этой территории подтверждена общественной экологической экспертизой, проведенной учеными УдГУ, ИжГСХА, ИжГТУ и других уважаемых учреждений.
В 2011-2012 годах земли дендропарка уже пытались застроить. Однако благодаря вмешательству Удмуртской природоохранной прокуратуры застройку удалось остановить, и дендропарк был сохранен на какое-то время. В 2012 году Правительство Удмуртии перевело земли Ярушкинского дендропарка из состава Удмуртского ботанического сада в собственность Ижевска. Город за парком не ухаживал, делали это местные жители и созданная для защиты и заботы о парке РЭОО УР «Город-сад - Ярушки». В 2015 году одна из коммерческих структур Ижевска вышла с инвестиционным проектом строительства спортивного комплекса на земле Ярушкинского дендропарка. Земельный участок, на котором планируется строительство, по-прежнему относится к категории особо охраняемых территорий, и строительство спортивных объектов на нем запрещено. Несмотря на это, администрация Ижевска рассматривает проект, согласовав его 22 апреля 2016 г. на заседании инвестиционного совета, а 21 октября 2016 года - на заседании градостроительного совета.
Недовольные жители собрали более двух с половиной тысяч подписей против попыток застроить дендропарк, неоднократно проводились одиночные и массовые пикеты, но должного внимания властей к проблеме привлечь так и не удалось.
Валерий Бузилов по результатам проведенного общественного приема граждан стал инициатором рабочего совещания инициативной группы РЭОО УР «Город-сад - Ярушки». На совещании с администрацией Ижевска, которое состоялось 9 января 2017 года, присутствовали Валерий Бузилов, глава администрации Ижевска Юрий Тюрин, заместитель главы администрации по градостроительству, благоустройству и транспорту Владимир Нестеренко, заместитель главы администрации по управлению имуществом Степан Корепанов-Камский, начальник Управления земельных ресурсов и землеустройства администрации города Ижевска Татьяна Пушина, а также инициативная группа РЭОО УР «Город-сад - Ярушки».
Представители общественного объединения рассказали об идее создания туристического кластера в Ижевске – кольца из объектов городского и регионального значения, которые привлекали бы туристов в город. Было отмечено, что Ярушкинский дендропарк играет важную роль в этой идее. На востоке города больше нет ни одного природного объекта такого уровня, способного стать привлекательным для туризма и экологического отдыха. На совещании представители общественности в очередной раз рассказали администрации Ижевска о несогласии жителей города со строительством спорткомплекса на территории дендропарка, о собранных подписях в его защиту, о требованиях отменить согласования инвестпроекта инвестиционным и градостроительным советом города.
Также был поднят важный вопрос о возврате официального статуса особо охраняемой природной территории регионального значения Ярушкинскому дендропарку. Валерий Бузилов поддержал требования общественности и предложил руководству администрации Ижевска их выполнить, став инициатором придания дендропарку статуса особо охраняемой природной территории регионального значения. Депутат Государственной Думы России напомнил руководству города наказ президента страны из ежегодного Послания Федеральному собранию, о том, что нужно идти навстречу, честно и открыто разговаривать с людьми, поддерживать их инициативы, особенно когда речь идет о таких вопросах, как благоустройство городов и поселков. Призвал советоваться с людьми, спрашивать у них, какими они хотят видеть улицы, дворы, парки и набережные своего города. Валерий Бузилов взял этот вопрос на личный контроль.
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