В субботу, 1 июня, в Ижевске отпразднуют Международный день защиты детей. Мероприятия пройдут сразу на нескольких площадках.
«Удмуртская правда» подготовила для читателей подробную программу праздника.
Парк культуры имени Кирова
10.00 – 11.00 Здоровое утро. Зарядка для детей (на главной сцене)
11.00 – 12.00 Отчётный концерт учащихся Детской школы искусств № 3 имени М.И. Глинки, посвящённый дню рождения великого русского композитора
12.00 – 14.00 Проект «Пичи-шоу – бадзым кизили» (на главной сцене). Организатор проекта ТРК «Моя Удмуртия». Конкурс проводился в течение года среди талантливых детей и детских коллективов республики. Это проект для детей на удмуртском (и русском) языке. 25 районов – 25 звёзд. За полгода в проекте приняли участие 13 районов. В каждом районе 2 победителя. 1-го выбирало профессиональное жюри, 2-го – зрители. В концерте принимают участие 26 коллективов и солистов из 13 районов. Возраст участников от 6 до 13 лет.
14.00 – 14.30 Концерт вокальной студии Марии Ляминой (на главной сцене)
14.30 – 16.00 Концерт финалистов вокального конкурса детской интерактивной студии Оле Лукойе (на главной сцене) Всех финалистов ждут призы и приятные сюрпризы. Ведущая: Мария Толстухина, заслуженный работник культуры УР. Звездное жюри и специальный гость: Лиза Перминова, финалист проекта "Юная звезда", участница проекта «Голос. Дети”
11.00 – 16.00 Город профессий (аллея парка) Развивающий проект от компаний и организаций города Ижевска. Сколько разных занятий и дел может выбрать для себя каждый малыш! В этот день каждый сможет побыть пожарным и инспектором ПДД, врачом, блогером, парикмахером. Каждый может сконструировать роботов. А кем хочешь стать ты?!
Фан-зона в парке имени Кирова
9.00 – 14.00 Забег Зелёного марафона «Бежим со смыслом» Участниками Зелёного марафона «Бежим со смыслом» в Ижевске будут профессиональные спортсмены и спортсмены-любители, сотрудники Сбербанка. Для детей будут организованы специальный забег, аттракционы, игры, аквагрим, анимация. Всех участников и гостей спортивного праздника ждут фитнес-разминка, выступление танцевальных коллективов, работа бесплатных фотозон. Регистрация участников проходит на сайте greenmarathon.ru, а также в день проведения мероприятия с 9.00. Старт участников забега Зелёного марафона – в 11.00. Организатор – ПАО Сбербанк
17.00 – 21.00 Благотворительный концерт «Дети Земли» Организуется объединением «С Умом» совместно с Благотворительным фондом «ИГГС». Участниками концерта выступят танцевальные коллективы и молодые исполнители, творчество которых по достоинству оценено как на территории Удмуртии, так и за её пределами. Средства, собранные во время концерта, пойдут на нужны Нылгинского детского дома. Вход свободный.
Летний сад имени Горького
11.00 – 15.00 Торжественная церемония закрытия Всероссийского фестиваля-конкурса детских, юношеских и молодёжных национальных театральных коллективов «Театр и дети». Праздничная программа участников фестиваля-конкурса «Театр и дети» и «Гуждор»
11.00 Театральное шествие
11.30 – 12.30 Церемония закрытия и награждения
12.30 – 15.00 Работа театральных и фольклорных площадок
Зоопарк Удмуртии
10.00 Официальное открытие праздника «Территория детства» (центральная сцена)
10.15 –11.00 Выступления юных дарований (детей с ОВЗ) из школ-интернатов республики совместно с ЦТР Октябрьского района (центральная сцена)
11.00 – 12.00 «Праздник эколят» совместно с Министерством природных ресурсов УР (центральная сцена)
13.00 – 14.00 Выступления творческих коллективов города от Республиканского центра дополнительного образования детей (центральная сцена)
10.00 – 15.00 Городок развлечений: – найди свою тень (у вольера волков) – шоу мыльных пузырей (кафе у павильона «Попугаи и попугайчики») – лабиринт приключений (у вольера кенгуру) – химическое шоу (сцена)
12.00 – 15.00 Конкурс рисунков воспитанников Канифольного детского дома «Моё лето» (возле центральной клумбы)
13.00 – 14.00 Пони – шоу. Выступление секции верховой езды
14.00 – 15.00 Сказочные экскурсии: – мини-экскурсия для самых маленьких по зоопарку на лошадках, ослике и мини-пони; – вездеходно-пешеходная; – детско-приключенческая на детских тележках под управлением взрослых; – мобильно-скоростная для людей с ОВЗ. Сбор у часов в центре зоопарка. Экскурсии проводятся совершенно бесплатно.
10.00–15.00 Зелёная школа – клуб юных натуралистов с занятиями по естествознанию и садоводству (у вольера с журавлями) – аптекарский огород; – сенсорный сад; – тропа Робинзона, или как правильно собраться в поход и вести себя в лесу.
11.00 Встреча с отважными спасателями. Демонстрация пожарной техники и знакомство с профессией пожарного
10:00 – 15:00 Творческие площадки у вольера с моржами: – в стране Нетландии (техника оригами); – фея Динь-динь (поделки из пластилина); – головной убор индейца из перьев; – невероятные сказочные герои (поделки из песка)
14.00 Юмористические спартакиады (у центральной сцены)
10.00–15.00 Раздача воздушных шаров
9.00 – 15.00 Показательные кормления животных:
9.00 – северных оленей;
9.30 – обитателей павильона «Страна обезьян»;
10.00 – выдры, лошадей, белок;
10.30 – зайцев, фазанов;
10.45 – белых медведей;
11.00 – кенгуру, попугаев;
12.00–15.00 – площадка детского зоопарка с возможностью самостоятельно покормить контактных обитателей;
13.30 – 15.00 – водоплавающих птиц;
13.15 – пеликанов;
14.00 – саймири и капуцинов в павильоне «Страна обезьян», енотов, носух, дикобразов, гималайского медведя;
14.30 – пингвинов, соболя;
- 00– кормение харзы
9.30 – 12.00 «Детская Улица здоровья»
Реабилитационный центр «Адели»
10.00 – 10.20 Открытие праздника. Концертная программа «Твори добро» (центральный вход в учреждение)
10.20 – 11.55 Интерактивные площадки: Творческая площадка «Волшебные чудо-ручки» (территория у центрального входа в учреждение) – аквагрим; – «Рисуем слона» (мастер-класс с участием художников г. Ижевска) – выставка картин удмуртских художников (картинная галерея La bohйme artistique) Спортивная площадка «Добрые, ловкие, активные!» (волейбольная площадка): – турнир по игре «Бочча», турнир по игре «Дартс»; (площадка для настольного тенниса): – турнир по спортивным настольным играм «Шаффлборд», «Джакколо», «Эластико», «Корнхолл», «Кульбуто»; (дорожка перед волейбольной площадкой): – катание на велотренажерах «Ангел-соло» Площадка по военно-патриотическому воспитанию «Мирное небо» (баскетбольная площадка) – мастер-класс по сборке и разборке макета автомата Калашникова; – стрельба из оружия с лазерным прицелом; – работа «Музея одного чемоданчика»; – мастер-класс по изготовлению «фронтовых писем»; – работа полевой кухни (территория около входа в столовую); – площадка музейно-выставочного комплекса ИЭМЗ «Купол» с демонстрацией продукции завода – боевые машины «Оса» и «Тор», которые стоят на страже мирного неба Музыкальная площадка «Вместе весело шагать» (территория каменистого сада) – мастер-класс по обучению игре на музыкальных инструментах («Шумовой оркестр») – мастер-класс по обучению игре на барабанах (Ибрима с другом) Площадка «Цирктерапия» (территория прогулочных веранд) – мастер-класс по обучению цирковому искусству; – шоу мыльных пузырей; – подвижные игры с аниматорами-клоунами; – катание на лошадях; – выступление театра моды «Кибашлык»
11.55 – 12.00 Флэшмоб «Твори добро»
Парк космонавтов
12.00 – 14.00 Торжественное открытие праздника. Концерт детских коллективов города Ижевска
12.00 – 15.00 Игровые площадки для детей: спортивная, интеллектуальная, творческая, танцевальная
12.00 – 14.00 Мастер-классы от студии «Сувенир»: рисование песком, роспись фигурок из гипса, стринг-АРТ
12.00 Выставка-продажа изделий ручной работы от «Ярмарки мастеров»: игрушек из войлока, украшений ручной работы, изделий из дерева
13.00 – 14.00 Экскурсия по Дендропарку парка Космонавтов
14.00 – 15.00 Детская дискотека-караоке
15.00 Праздничная лотерея, розыгрыш призов от партнёров мероприятия
10.00 – 20.00 Площадка «Скейт-парк»
10.00 – 20.00 Научно-познавательная площадка «Эврика»
10.00 – 20.00 Площадка «Пляжный волейбол»
12.00 – 20.00 Парк аттракционов
12.00 – 20.00 Торговая ярмарка
Дворец детского (юношеского) творчества
11.00 – 12.00 Награждение участников и победителей конкурса детского творчества «Что такое доброта». Игровая интерактивная программа с героями любимых мультфильмов. Участники – дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 3-18 лет.
12.00 – 13.30 Работа творческих площадок «Арт Бульвар», концертная программа с участием детских коллективов ДД(Ю)Т, мастер-классы, флешмоб с ростовыми куклами, шоу мыльных пузырей, розыгрыш призов. Участники – воспитанники лагерей с дневным пребыванием детей, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды.
11.00 – 13.30 Работа выставки детских работ декоративно прикладного творчества и ИЗО
«Сети-парк»
12.00 Торжественное открытие фестиваля
12.30 – 13.30 Соревнования по ушу Показательные выступления чирлидинга
13.30 – 15.30 Соревнования по кикбоксингу сольные композиции. Показательные выступления детской Эстрадной студии. Показательные выступления чемпионов мира. Показательные выступления Сборной Удмуртии по кикбоксинг-формс
15.30 – 16.30 Соревнования по паркуру. Показательные выступления детского танцевального коллектива. Показательные выступления команды Паркур
16.30 – 17.30 Соревнования по трикингу. Показательные выступления детской Эстрадной студии и чирлидинга
17 30 – 18.00 Мастер-классы
18.00 – 18.30 Награждение участников. Церемония закрытия фестиваля
Сквер у ДНТ «Спартак»
11.00 Праздничное мероприятие «День защиты детей»: – мастер-классы для детей; – конкурс детских рисунков на асфальте; – развлекательная программа Сквер Металлургов
11.00 Праздничное мероприятие «Мир нужен всем!»
ДК «Восточный»
11.00 Игровая программа «Пусть детство звонкое смеется». Дети смогут проявить свою ловкость в спортивных эстафетах, поиграть в подвижные танцевальные игры и получить сладкие призы. Вместе со сказочными героями и ростовыми куклами все присутствующие окунутся в атмосферу весёлого детского праздника.
Специальные проекты
11.00 – 13.00 Открытие инклюзивной студии рисования (ул. Коммунаров, 239, рядом с центром «Ассоль») Инклюзивный художественный флешмоб «Нарисуй слона» (ул. Коммунаров, 239, рядом с центром «Ассоль»). В нём примут участие дети с ограниченными возможностями и их здоровые сверстники. Под руководством известных художников ребята раскрасят гигантских сказочных слонов: папу-слона, маму-слониху и слонёнка. Красочные фанерные фигуры слонов потом станут арт-объектами на территории зоопарка Удмуртии.
11.00 – 13.00 Инклюзивный художественный флешмоб «Нарисуй слона» (Зоопарк Удмуртии)
11.00 – 13.00 Инклюзивный художественный флешмоб «Нарисуй слона» (Реабилитационный центр «Адели»)
15.00 – 17.00 Моноспектакль В. Ланового «Спасибо за верность, потомки!» (Государственный национальный театр Удмуртской Республики)
Социальный марафон «Жизнь»
10.00– 10.30 Открытие выставки детского рисунка «Жизнь» (Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств)
11.00 –11.30 Открытие фотовыставки «Жизнь» Хаято Матцумото (Япония) («ВЦ «Галерея»)
18.00 –20.00 Концерт духовной музыки в Михаило-Архангельском кафедральном соборе города Ижевска с участием детей-инвалидов. Награждение медицинских и социальных работников медалями и благодарственными письмами Ижевской и Удмуртской епархии. Акция «Зажги свечу».
Детский парламент при Уполномоченном при Главе Удмуртской Республики по правам ребёнка
11.00 – 12.00 Совет по экологии и добровольчеству Детского парламента УР (Зоопарк Удмуртии, главный вход)
10.00 – 12.00 Совет по образованию и культуре Детского парламента УР (с. Завьялово, ул. Чкалова, 38)
09.00 – 11.00 Совет по семье и детству Детского парламента УР (Республиканский детский дом) Мини-квест к Дню защиты детей «Путешествие в страну «Детство».
13.00 – 15.00 Совет по безопасности, в том числе информационной, Детского парламента УР (РДК Кванториум)
Фото: Pixabay
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