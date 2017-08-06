В Балезино с размахом отметили Республиканский день ветеранов локальных войн. Праздник традиционно проходит в поселке с 2008 года, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. В мероприятии приняли участие и.о. руководителя администрации главы и правительства Удмуртской Республики Сергей Смирнов, представители силовых ведомств, главы муниципалитетов республики, ветераны боевых действий.
Чествование началось с возложения цветов к памятнику погибшим воинам. Затем состоялся матч по мини-футболу между командами посёлка и ветеранами. Зрители также могли наблюдать выставку оружия и боевой техники, попробовать собрать-разобрать автомат Калашникова.
«Важность сегодняшнего мероприятия не только в том, чтобы вспомнить тех ребят, которые отдали свои жизни за нашу страну, выполняя свой долг, но ещё это событие крайне необходимо для подрастающего поколения. Молодые люди видят, что такое служба в армии, в горячих точках, что такое служба Родине.
Сегодня в Балезино приехали не только ветераны из Удмуртии, но и гости из Казани и Кировской области. Я рад, что возможность встретиться им предоставляет удмуртская, балезинская земля.
От лица руководства республики хочу вас заверить, что мы будем такие праздники поддерживать и делать всё, чтобы молодёжь помнила ваши подвиги. Спасибо за то, что благодаря вашей службе сегодня все мы живем в мире. С праздником!», - отметил Сергей Смирнов.
В этом году организаторы устроили настоящее торжество спорта и боевых искусств с показательными выступлениями рукопашников, мотоциклистов, борцов самбо и дзюдо. Праздник завершился концертом певицы Юты и фейерверком.
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.