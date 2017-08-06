Сегодня в Удмуртию приехали участники экспедиции ...

Активисты движения «Дорожный контроль» изучат принципы лабораторного и операционного контроля качеств...

С 1 августа по 15 сентября проходит смотр-конкурс среди органов местного самоуправления...

Этот вопрос обсудили на заседании президиума правительства республики. Его провел Александр Бречалов...