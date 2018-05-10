Фильм основан на реальной истории, произошедшей во время Второй мировой войны. В 1943 году узникам нацистского лагеря смерти Собибор, находящегося на территории Польши, удалось совершить единственный за всю Вторую мировую войну успешный побег – более 400 человек бежали, около 50 дожили до конца войны. Большинство узников Собибора были евреями (за полтора года действия лагеря в нём были убиты 250 000 евреев), но там оказывались и люди других национальностей: в лагере звучали почти все европейские языки. Организатором и лидером побега стал советский офицер, лейтенант Красной армии Александр Печёрский, оказавшийся в лагере как военнопленный–еврей.
Константин Хабенский выступил в фильме и режиссёром, и исполнителем главной роли. О своём решении занять режиссёрское кресло он говорит:
– Я работал с режиссерами с большой буквы и знаю, что режиссёрское мировоззрение отличается от актёрского. Но, тем не менее, не попробовать я не мог. И тема, которая была мне предложена, не так уж сильно использована отечественным кинематографом. Да, Великая Отечественная, Вторая мировая, – всё это было, но история людей в лагерях смерти не так часто была затронута. У нас получилась не локальная история какого–то конкретного лагеря (хотя мы отталкивались именно от Собибора), а всё же метафизическая. Я очень хотел бы, чтобы в результате мы перешли к мифологической идее, где включались бы и библейские сюжеты, и древнегреческие ассоциации. Это бы говорило нам о том, что подобные вещи, к сожалению, происходят на протяжении всего существования человечества. Этот фильм не бесполезный. Он еще раз говорит о том, что такое истребление людей, что такое война, что такое не дорожить тем, что мы живем в мире.
Своего героя, Александра Печёрского, Хабенский играл так же – постоянно помня, что в основе истории – жизнь конкретного человека, но всё же добиваясь обобщённого образа. В картине снимались актеры из разных стран: Швеции, Польши, Германии, Швейцарии, Голландии, Литвы, России. Константин Хабенский объясняет:
– Я бы очень хотел, чтобы все те языки, на которых люди говорили в этом лагере, были сохранены. Важно, чтобы наш зритель попал в этот вавилонский муравейник, чтобы действительно было понятно, насколько сложно было одному человеку организовать всех людей, говорящих на разных языках, для единого дела. Это титанический труд, терпение, харизма, уверенность, ярость – всё, что угодно, выражал этот лейтенант Советской армии.
Первые зрители «Собибора» говорят о высоком гуманизме фильма. За каждой историей узника (а смысловой акцент в «Собиборе» сделан именно на историях людей) открывается личность, которой невозможно не сопереживать. И главной звенящей нотой после финальных титров остаётся убеждённость: ужас Собибора больше никогда не должен повториться.
Фото с сайта kino-teatr.ru
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